أشاد علي ماهر المدير الفني لمنتخب مصر بأداء اللاعبين في ظهوره الأول مع الفريق بعد الفوز العريض على مالاوي بخماسية نظيفة، مساء الجمعة، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا.

قال ماهر في تصريحات عقب اللقاء "منتخب مصر أشبهه بالأسد، الذي يجب أن يدافع ويهاجم بشراسة أمام أي منافس، وحاولنا تطبيق ذلك في التدريبات رغم ضيق الوقت، وتولي المسؤولية منذ أيام قليلة".

أضاف "منتخب مصر يجب أن يقدم أداء مميزا وممتعا للجماهير، وركزنا على حسم المباراة مبكرا أمام مالاوي، ونجحنا في ذلك بتسجيل هدفين في أول 10 دقائق".

وواصل "عدد التدريبات مع منتخب مصر قليل، وهذه إحدى صعوبات تدريب المنتخبات، لكننا نحاول التغلب عليها من خلال توصيل الأفكار للاعبين بسرعة".

وأشار المدير الفني الجديد لمنتخب مصر "سنحرص على حضور مباريات المسابقات المحلية ومتابعتها ودراسة جميع التفاصيل".

وتابع "أشكر مدربي الدوري المصري على تجهيز اللاعبين، فأنا كنت واحدا منهم قبل تولي مسؤولية المنتخب".

واستطرد "نظرا لضيق الوقت في الأيام الماضية، الجهاز الفني لم يغادر قاعة الاجتماعات إلا للنوم أو الصلاة".

وهنأ علي ماهر، محمد صلاح قائد المنتخب بتسجيل ثنائية، قائلا"صلاح قدوة، ويجب أن نعامله بشكل يليق به".