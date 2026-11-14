نيويورك بوست: ترامب يعقد قمة ثلاثية مع بوتين وشي في الصين الخميس المقبل

ذكرت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية أن الرئيس دونالد ترامب سيعقد قمة ثلاثية مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج، الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ «أبيك» في مدينة شنتشن الصينية.

ونقلت وكالة «رويترز» عن الصحيفة، الجمعة، أن المناقشات المرتقبة ستركز بصورة أساسية على بحث اتفاق للحد من الأسلحة النووية بين الدول الثلاث، مع احتمال تناول الحرب في إيران وملف كوريا الشمالية.

وكان ترامب أبدى توقعه عقد لقاء مع بوتين وشي خلال مشاركته في قمة «أبيك»، المقررة يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، لبحث ملفات بينها إنهاء الحرب في إيران ونزع السلاح النووي.

وأشار الرئيس الأمريكي، في تصريحات للصحفيين الأحد الماضي، إلى أن الاجتماع المحتمل سيتناول موضوعات متعددة، في إطار مساعيه للتوصل إلى تفاهمات مع موسكو وبكين.

وفي سياق التحضير للقاءات، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير ماركو روبيو ونظيره الصيني وانج يي بحثا، خلال اتصال الأربعاء الماضي، أهمية المحادثات بين القادة لدعم السلام ونزع السلاح النووي، بما يشمل أي اجتماع ثلاثي محتمل مع روسيا.

تجدر الإشارة إلى أن الخارجية الصينية أكدت، الشهر الماضي، أن حجم ترسانتها النووية يختلف عن ترسانتي الولايات المتحدة وروسيا، معتبرة مطالبتها بالانضمام إلى مفاوضات ثلاثية لنزع السلاح النووي في المرحلة الحالية أمرًا غير عادل وغير واقعي.