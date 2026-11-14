بدأت رحلات دولية في الإقلاع من عدد من المطارات الأمريكية، بعد توقف واسع لحركة المغادرة بسبب عطل في اتصالات مراكز مراقبة الحركة الجوية، مساء الجمعة.

وأفاد موقع «فلايت رادار 24» المتخصص في تتبع الطائرات، وفق ما نقلته «الشرق للأخبار»، بتزايد عدد الرحلات الحاصلة على تصاريح للإقلاع من مطارات شمال شرقي الولايات المتحدة، باتجاه الشرق عبر المحيط الأطلسي.

وذكر موقع «إير لايف» المتخصص في أخبار الطيران أن رحلات دولية بدأت المغادرة من مطارات بينها بوسطن ولوس أنجلوس وجون كينيدي في نيويورك ودالاس الدولي في منطقة واشنطن.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فرضت وقفًا لإقلاع الرحلات على مستوى البلاد، بعد ظهور مشكلات في الاتصالات بمراكز المراقبة الجوية، استنادًا إلى اعتبارات السلامة.

وشمل الإجراء إبقاء الطائرات المغادرة على الأرض، مع السماح للطائرات الموجودة في الأجواء بمواصلة رحلاتها والهبوط، والتعامل مع الرحلات الدولية بحسب ظروف كل حالة.

وأوضح وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن المعلومات الأولية تشير إلى عطل في شبكة الاتصالات، مع استمرار التحقيق في أسبابه ومتابعة جميع الرحلات الموجودة في الجو.

يذكر أن الولايات المتحدة شهدت توقفًا مماثلًا لإقلاع الرحلات في يناير 2023، إثر عطل في نظام الإخطارات الجوية الذي يزود الطيارين بمعلومات ضرورية لسلامة الطيران.