أسامة الأزهري يعلن انطلاق الموسم الثاني من «دولة التلاوة»: «رجعت أيام الجمال والصفاء»

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أعلن الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، انطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، مؤكدًا أن البرنامج يعود بمزيد من المواهب والأصوات والإبداع المستمد من مدرسة التلاوة المصرية.

وأضاف خلال الحلقة الأولى من الموسم الثاني: «أهلًا وسهلًا بحضراتكم في بداية موسم جديد، الموسم الثاني من دولة التلاوة.. رجعت مرة تانية أيام الجمال، وأيام الصفاء، وسهرات الأنس والفرح بالله وبرسوله على ضفاف القرآن العظيم».

وأوضح الأزهري أن «دولة التلاوة» يعود في موسمه الثاني «محملًا بمزيد من العبقريات والإبداع والجمال المتجدد والدائم والمستمر من معين أرض الكنانة مصر».

ووصف المنافسة بين المشاركين بأنها «حال شريف من التنافس»، مشيرًا إلى أنها تشعل القلوب والعقول ترقبًا وتأملًا ومتابعة لما يقدمه المتسابقون من مواهب.

وأعلن الأزهري رسميًا بداية الموسم الجديد بقوله: «بإذن الله، وعلى بركة من الله، في هذه الحلقة الأولى نعلن انطلاق الموسم الثاني من دولة التلاوة».

ويشارك في الموسم الثاني 32 متسابقًا بعد تصفيات تقدم إليها نحو 25 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية، فيما يتنافس المشاركون على لقبي التجويد والترتيل.