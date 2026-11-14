

قالت رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هبوط أسهم التكنولوجيا في «وول ستريت» بدأ بقوة منذ أكتوبر الماضي، فيما زادت أزمة شركة «إنفيديا» حدة التراجع باعتبارها إحدى الشركات المحورية في صناعة الذكاء الاصطناعي.

وأضافت خلال برنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع عبر قناة «النهار»، أن قطاع التكنولوجيا يواجه تحديات مرتبطة بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.

وأوضحت أن المستثمرين ضخّوا أموالًا ضخمة في شركات التكنولوجيا، استنادًا إلى قدرتها على تحويل الاستثمارات إلى أرباح، بينما ترفع زيادة الفائدة تكلفة التمويل وتضغط على تقييمات الشركات وعوائدها المتوقعة.

وأشارت إلى أن صعود عوائد السندات الأمريكية دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم وتسعير أسهم التكنولوجيا، بالتزامن مع المخاوف المرتبطة بالطاقة والتمويل المكثف لمراكز البيانات.

ولفتت إلى توقعات بتدوير السيولة نحو قطاعات تستفيد من ارتفاع الفائدة، وفي مقدمتها البنوك، على حساب بعض الأسهم التكنولوجية التي حققت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية.

وحول الجدل المتعلق بوجود «فقاعة للذكاء الاصطناعي»، قالت إن المستثمرين بدأوا إعادة تقييم مراكزهم وجني جزء من الأرباح، في ظل التوجهات الاقتصادية المتوقعة عقب فوز الديمقراطيين، خاصة ما يتعلق بالإنفاق على مراكز البيانات.

وأضافت أن صناديق التحوط وصلت إلى مستويات منخفضة من الانكشاف على القطاع، بما يشير إلى اتجاه نحو تقليص الاستثمارات في أسهم التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة.

ويذكر أن بيانات تمركز صناديق التحوط خلال أكتوبر أظهرت زيادة المراكز البيعية على أسهم كبرى، من بينها «أمازون» و«أبل» و«إنفيديا» و«ميتا» و«مايكروسوفت»، فيما هبط مؤشر أشباه الموصلات بنحو 16% خلال الشهر.

وتراجعت أسهم «إنفيديا» خلال تعاملات الجمعة، لتتجه نحو تسجيل سادس خسارة أسبوعية متتالية، عقب استقالة مؤسسها ورئيسها التنفيذي جنسن هوانغ من منصبه بصورة فورية.

وأعلنت الشركة تعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، وبدء البحث عن خليفة دائم، مؤكدة استمرار عملياتها وخريطة منتجاتها والتزاماتها تجاه العملاء.

وجاءت استقالة هوانغ عقب تقارير عن علاقات شخصية أثارت تساؤلات داخل الولايات المتحدة بشأن أمن المعلومات والعلاقات مع الصين، فيما قالت «إنفيديا» إنها لم ترصد ما يثبت تعرض أسرار الشركة أو الأمن القومي للخطر، وبدأت تحقيقًا داخليًا في الملابسات.

وأغلق مؤشر «ناسداك» تعاملات الجمعة منخفضًا بنحو 0.9%، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4%، بينما ارتفع «داو جونز» بنحو 0.1%، وسط توقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.