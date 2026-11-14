إلغاء أكثر من 700 رحلة مقررة السبت في أمريكا رغم استئناف حركة الطيران

امتدت تداعيات أزمة الطيران الأمريكي إلى رحلات السبت، رغم إعلان إدارة الطيران الفيدرالية رفع قرار وقف الإقلاع الشامل واستئناف حركة الطائرات، إذ تجاوز عدد الرحلات الملغاة المقررة خلال اليوم الجديد 700 رحلة، وسط تحذيرات من استمرار الاضطرابات في المطارات.

وذكرت صحيفة «تايمز أوف إنديا»، في تقرير عن تداعيات الأزمة، أن أكثر من 700 رحلة داخل الولايات المتحدة ومنها وإليها أُلغيت خلال السبت 14 نوفمبر، بالتزامن مع جهود شركات الطيران لاستعادة انتظام جداول التشغيل عقب توقف الرحلات على مستوى البلاد.

وكانت صحيفة «واشنطن بوست» نقلت عن منصة «إير ناف رادار» لتتبع الطيران، أن عدد الرحلات الملغاة خلال الجمعة اقترب من 5000 رحلة، حتى مساء اليوم بالتوقيت الأمريكي، نتيجة الاضطرابات التي أصابت حركة الطيران.

وفي السياق نفسه، أعلنت شركة «جيت بلو» إلغاء جميع رحلاتها الداخلية المتبقية مساء الجمعة، مع السماح بمغادرة بعض الرحلات المتجهة إلى أوروبا من مطاري بوسطن لوجان وجون إف كينيدي في نيويورك.

وحذرت الشركة، بحسب وكالة «أسوشيتد برس»، من استمرار الاضطرابات خلال السبت، بما يشمل تسجيل إلغاءات إضافية، رغم انتهاء قرار تعليق الإقلاع على المستوى الوطني.

كما أعلنت شركة «إير كندا» إلغاء رحلاتها المتبقية مساء الجمعة بين كندا والولايات المتحدة، مشيرة إلى احتمال تأثر رحلات أخرى تربط كندا بدول في منطقة الكاريبي وأمريكا الجنوبية، وتمر عبر المجال الجوي الأمريكي.

وكشفت بيانات شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران، التي نقلتها «أسوشيتد برس»، أن 827 رحلة اضطرت إلى تغيير مساراتها خلال الأزمة، حتى الساعة 7:05 مساء الجمعة بالتوقيت الأمريكي الشرقي، بينها 670 رحلة عادت إلى مطارات إقلاعها، و157 رحلة اتجهت إلى مطارات بديلة.

ويُذكر أن إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية رفعت قرار وقف الإقلاع الشامل بعد أكثر من 4 ساعات من فرضه، عقب خلل في الاتصالات أثر على مراكز المراقبة الجوية البالغ عددها 22 مركزًا، فيما تواصل شركات الطيران جهود إعادة تنظيم رحلاتها.