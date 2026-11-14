دعا المخرج خالد جلال إلى نشر نموذج مركز الإبداع الفني في عدد من المناطق والمحافظات، معتبرًا أن التجربة يمكن أن تتحول إلى مشروع أوسع لاكتشاف المواهب وتدريبها في مختلف أنحاء مصر.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن مركز الإبداع يمثل بالنسبة إليه «حلمًا حيًا»، وأن تكرار النموذج نفسه في أماكن أخرى يمكن أن يغير المشهد الثقافي والفني.

وقال إن مصر تمتلك بالفعل بنية يمكن الاستفادة منها، مثل قصور الثقافة ومراكز الشباب ومؤسسات أخرى تصلح لاستضافة نماذج مشابهة، مضيفًا أن استخدام هذه الأماكن بالمنهج نفسه يمكن أن يجعل «مصر كلها منورة».

وأوضح أن مركز الإبداع الموجود في القاهرة، رغم محدودية مساحته، يستقبل طلابًا من محافظات مختلفة، إلى جانب شباب قدموا من عدد من الدول العربية من أجل الدراسة والتدريب داخله.

وأشار إلى وجود طلاب من تونس والمغرب والسعودية وغيرهم، معتبرًا أن إقبالهم على تجربة مصرية بهذا الشكل يعكس قيمة النموذج وإمكانية توسيعه.

واقترح جلال إنشاء مركز في جنوب الصعيد وآخر في شمال الصعيد، مع إمكانية زيادة العدد، إلى جانب مراكز في بحري وخط القناة وسيناء.

وأكد أن إنشاء المباني وحده لا يضمن النجاح، لأن العنصر الحاسم يتمثل في اختيار الأشخاص الذين يديرون هذه المراكز ويبحثون عن المواهب.

وأضاف أن المطلوب هو العثور على أشخاص ناجحين ولديهم مشروع ورؤية وتجرد حقيقي، حتى لا تتحول المراكز إلى مبانٍ دون أثر فعلي في الحياة الفنية.

وأشار إلى أن التجربة تحتاج إلى شبكة من «المحركات الثقافية» القادرة على الوصول إلى الموهوبين في أماكنهم، ثم منحهم التدريب والمساحة التي تسمح لهم بالانتقال إلى المجال الفني بصورة احترافية.