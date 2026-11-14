خالد جلال عن مركز الإبداع: أغلى 40 متر في حياتي

قال المخرج خالد جلال إن مركز الإبداع الفني يستعد خلال عام 2027 للاحتفال بمرور 25 عامًا على بدء تجربته، مؤكدًا أن مساحة صغيرة داخل المركز أصبحت على مدار السنوات مصنعًا لعشرات الأسماء البارزة في الفن المصري.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، عبر شاشة «صدى البلد»، أن المركز بدأ عام 2002، وخرجت من دفعته الأولى أسماء من بينها بيومي فؤاد، ومحمد شاهين، ونضال الشافعي، وسامح حسين، وإيمان السيد، وياسر الطوبجي.

وأوضح أن دفعات أخرى شهدت ظهور محمد ممدوح، ومحمد فراج، ومحمد سلام، ومحمد ثروت، وحمزة العيلي، وأمير صلاح الدين، وحسام داغر، وهشام إسماعيل، إلى جانب أجيال لاحقة من الفنانين.

وأشار إلى أن كل هذه الأسماء خرجت من قاعة صغيرة تبلغ مساحتها نحو 40 مترًا، قائلًا: «دايمًا أنا أوصفهم بأنهم أغلى 40 متر في حياتي».

وأضاف أن قيمة المكان بالنسبة إليه لا ترتبط بمساحته أو موقعه، وإنما بما صنعه داخله من أجيال استطاعت الانتقال إلى الحياة الفنية وتحقيق حضور واسع.

وكشف جلال أنه رفض على مدار سنوات التخلي عن مركز الإبداع رغم توليه مواقع أكبر داخل وزارة الثقافة، من بينها صندوق التنمية الثقافية وقطاع الإنتاج الثقافي وبيت الفن المسرحي وبيت الفن الشعبي.

وأوضح أنه كان يسأل في كل مرة يعرض عليه فيها منصب جديد: «مين بقى اللي يمسك المركز؟»، معتبرًا أن وجوده داخل هذا المشروع مسئولية لا يريد تركها.

وأضاف: «لو حد اشترط عليّ أمشي من هنا، بقول له لا، مش رايح، مش خارج من بيتي»، مشبهًا علاقته بالمركز بعلاقة الفلاح بأرضه التي تمثل رأس ماله وجزءًا من حياته.

وأكد أن مركز الإبداع بالنسبة إليه يمثل «الحب الأول»، مضيفًا: «لما بدخله بتنفس»، ومشيرًا إلى أنه استطاع الجمع بين مسئولياته في المواقع الثقافية المختلفة وبين استمرار وجوده داخل المركز.

ولفت إلى أنه كان يقضي ساعات طويلة في العمل، متنقلًا بين مسئوليات المناصب التي شغلها وبين المشروع الذي يعتبره أساس تجربته في اكتشاف وتدريب المواهب.