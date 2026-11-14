خالد جلال: «لازم ندور على كشاف المواهب أكتر ما ندور على الموهبة»

قال المخرج خالد جلال إن نجاح المشروعات الثقافية لا يتوقف على وجود المواهب، معتبرًا أن مصر تمتلك رصيدًا كبيرًا منها، بينما تكمن المشكلة الأساسية في العثور على الشخص القادر على اكتشافها ورعايتها.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «نظرة»، عبر شاشة «صدى البلد»: «الكشاف ده هو اللي إحنا لازم ندور عليه أكتر ما ندور على المواهب».

واستشهد جلال بنموذج كشاف كرة القدم عبده البقال، الذي اكتشف محمود الخطيب ونقله إلى النادي الأهلي، معتبرًا أن المجال الفني يحتاج إلى النوع نفسه من الأشخاص.

وأوضح أن «الكشاف» الحقيقي بالنسبة إليه هو الشخص المتجرد الذي لا يقف أمام الموهبة ولا ينافسها، وإنما يقف خلفها ويدفعها إلى الأمام.

وأشار إلى أن الفرق كبير بين مدرب يشرح للشباب وينتهي دوره عند حدود التدريب، وبين شخص يتابع الموهبة ويفكر في مستقبلها وما ستفعله بعد انتهاء فترة التعلم.

وأكد أن فريق العمل داخل مركز الإبداع الفني اختير بعناية على أساس هذا المفهوم، وأن أعضاءه يشتركون في الإخلاص لاكتشاف الشباب وتنمية قدراتهم.

وأضاف أن هدفه لم يكن في أي وقت الاحتفاظ بالمواهب تحت سيطرته أو منعها من تجاوزه، قائلًا: «أنا عايزهم يفوقوني.. ومحتاج إن هم يبقوا أحسن مني».

وأوضح أن المركز يعتمد على متخصصين في مجالات مختلفة، مشيرًا إلى عمله في التمثيل، ومشاركة عصام السيد في الإخراج، والدكتورة نجاة علي في الإلقاء، وضياء شفيق ومحمد مصطفى في الاستعراضات، وعماد الرشيدي في الغناء، وشيري شلبي في السلوكيات.

ووصف هذا الفريق بأنه «اتعمل بقلب»، معتبرًا أن نجاح مركز الإبداع ارتبط بوجود أشخاص مؤمنين بأن دورهم هو صناعة أجيال جديدة تستطيع تجاوز أساتذتها، وليس مجرد تكرارهم.