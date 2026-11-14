بدأت حركة الطيران في الولايات المتحدة العودة تدريجيًا، بعد اضطرابات واسعة شهدتها المطارات الأمريكية، الجمعة، إثر عطل في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية، دفع إدارة الطيران الفيدرالية إلى إصدار قرار استثنائي بتعليق عمليات الإقلاع على مستوى البلاد، قبل أن تعلن بدء رفع القيود مع عودة الأنظمة إلى العمل.

وأعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بدء رفع القيود تدريجيًا واستئناف العمليات المعتادة لحركة الطيران، بالتزامن مع استعادة عمل الأنظمة المتأثرة، وسط توقعات باستمرار بعض التأخيرات والإلغاءات نتيجة تراكم الرحلات خلال فترة التوقف.

- كيف بدأت الأزمة؟

بدأت الأزمة بظهور مشكلات في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، وظهرت أولى تداعياتها في مطاري أوهير وميدواي بمدينة شيكاغو، قبل أن تتسع لتشمل مراكز المراقبة الجوية في أنحاء الولايات المتحدة.

وفي الساعة 3:54 عصر الجمعة بالتوقيت الأمريكي الشرقي، الموافق 10:54 مساءً بتوقيت القاهرة، أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية قرارًا بتعليق إقلاع الطائرات من المطارات الأمريكية، مبررة الإجراء بوجود ظروف استثنائية واعتبارات تتعلق بسلامة الطيران.

وشمل القرار منع الرحلات الموجودة على الأرض من الإقلاع، مع السماح للطائرات الموجودة بالفعل في الجو بمواصلة رحلاتها والهبوط، والتعامل مع الرحلات الدولية القادمة إلى الولايات المتحدة بصورة منفردة وفقًا للظروف التشغيلية.

وكشف وزير النقل الأمريكي شون دافي، أن المشكلة أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية البالغ عددها 22 مركزًا، والمسؤولة عن توجيه الطائرات خلال انتقالها بين المطارات، مشيرًا إلى مباشرة فرق فنية التحقيق في العطل والعمل على استعادة الاتصالات.

- كم رحلة تأثرت بالأزمة؟

تسببت الأزمة في اضطرابات واسعة بحركة السفر الجوي داخل الولايات المتحدة وخارجها، إذ أظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات «فلايت أوير»، نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، تسجيل أكثر من 3300 رحلة ملغاة ونحو 10 آلاف و200 رحلة متأخرة، حتى الساعة 6:40 مساء الجمعة بالتوقيت الأمريكي الشرقي.

وامتدت التداعيات إلى الرحلات الموجودة بالفعل في الجو، إذ اضطرت قرابة 500 رحلة إلى العودة لمطارات إقلاعها، بينما توجهت أكثر من 100 رحلة أخرى إلى مطارات بديلة، وفق بيانات نقلتها الصحيفة.

وشهدت مطارات رئيسية، بينها نيويورك وشيكاغو ولوس أنجلوس وسياتل، تكدسًا للمسافرين أمام بوابات المغادرة ومكاتب شركات الطيران، في ظل تأخر الرحلات وتعذر مغادرة الطائرات الموجودة على الأرض.

- الأزمة تمتد خارج الولايات المتحدة

وامتدت تداعيات العطل إلى حركة الطيران الدولية، بعدما تأثرت الرحلات المتجهة إلى المطارات الأمريكية من دول أخرى.

وأعلنت الوكالة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية «يوروكنترول» تعليق الرحلات المتجهة إلى الولايات المتحدة خلال فترة سريان القيود، فيما شهدت مطارات كندية وأوروبية إلغاءات وتأخيرات لرحلات مرتبطة بالمطارات الأمريكية.

كما حذرت شركات طيران أمريكية، بينها «أمريكان إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» و«ألاسكا إيرلاينز»، المسافرين من اضطرابات في جداول الرحلات، مع اتخاذ إجراءات لإعادة الحجز وتعديل مواعيد السفر.

- ماذا كشفت التحقيقات بشأن أسباب العطل؟

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين، أن التحقيقات الأولية لم تكشف عن مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني متعمد وراء الأزمة، موضحًا أن المعلومات المتاحة تشير إلى عطل في الاتصالات، مع استمرار فحص الأسباب المحتملة.

وأكد مولين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أُحيط علمًا بالتطورات، مشددًا على أن السلطات تتعامل مع الموقف وتعمل على استعادة انتظام حركة الطيران.

وأثارت الأزمة تساؤلات بشأن أنظمة إدارة المجال الجوي الأمريكية، خصوصًا بعد التوسع مؤخرًا في استخدام نظام «SMART» المدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن الشركة المطورة للنظام نفت ارتباطه بالعطل.

كما نفت شركة «مايكروسوفت» وجود مؤشرات تربط اضطراب خدماتها الذي وقع قبل الأزمة بمشكلات الاتصالات التي أثرت على حركة الطيران الأمريكي.

- هل تستمر التداعيات بعد استئناف الرحلات؟

حذر خبراء في قطاع الطيران من استمرار بعض الاضطرابات رغم بدء استعادة الأنظمة ورفع القيود، نتيجة تراكم الرحلات المتأخرة، ووجود طائرات وأطقم تشغيل في مطارات مختلفة عن المواقع المحددة لها في جداول الرحلات.

ورجح خبير الطيران روبرت مان، في تصريحات نقلتها رويترز، أن تمتد تداعيات الأزمة إلى عطلة نهاية الأسبوع، تبعًا لمدة توقف عمليات الإقلاع وقدرة شركات الطيران على إعادة تنظيم رحلاتها.

- هل شهدت أمريكا واقعة مماثلة؟

تجدر الإشارة إلى أن آخر توقف شامل مماثل لعمليات إقلاع الرحلات الأمريكية وقع في يناير 2023، عندما تسبب خلل في نظام «NOTAM» المسؤول عن تزويد الطيارين بمعلومات وتحذيرات السلامة الجوية، في تعليق عمليات الإقلاع المحلية لمدة تقل عن ساعتين.

وسبق ذلك توقف شامل لحركة الطيران الأمريكي عقب هجمات 11 سبتمبر 2001، ما يجعل أزمة الجمعة واحدة من أندر حالات تعليق الإقلاع على مستوى الولايات المتحدة خلال ربع القرن الأخير.