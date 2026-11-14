ألمانيا تتخطى صربيا بثلاثية في دوري الأمم الأوروبية

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حقق منتخب ألمانيا فوزًا على نظيره الصربي بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027، على ملعب رايكو ميتيتش بالعاصمة بلجراد.

وافتتح المنتخب الألماني التسجيل مبكرًا في الدقيقة الثالثة، بعدما أحرز سردان بابيتش هدفًا بالخطأ في مرماه، قبل أن يضيف فلوريان فيرتز الهدف الثاني في الدقيقة 14.

وفي الدقيقة 50، عزز برايان جرودا تقدم ألمانيا بتسجيل الهدف الثالث، لتنتهي المباراة بفوز المنتخب الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، رفع منتخب ألمانيا رصيده ليحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة، تحت قيادة مدربه يورجن كلوب.

على الجانب الآخر، واصل منتخب صربيا نتائجه السلبية، بعدما تلقى خسارته الخامسة على التوالي في المجموعة أمام اليونان وهولندا وألمانيا، ليظل في المركز الأخير دون أي نقاط.