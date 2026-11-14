مجلس التعاون الخليجي يطالب مجلس الأمن بضمان عدم تكرار الهجمات الإيرانية

طالب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولية متابعة تنفيذ قراره القاضي بإدانة الهجمات الإيرانية على دول الخليج، وضمان عدم تكرارها، مؤكدا تمسك دوله بحق الدفاع عن النفس.

جاء ذلك في إحاطة قدمها الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، وفق تصريحات نقلتها قناة "الإخبارية" السعودية.

وقال البديوي إن صدور قرار مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات الإيرانية يضع المجلس أمام مسؤولية متابعة تنفيذه وضمان عدم تكرار تلك الاعتداءات.

وحمل إيران المسؤولية الكاملة عن الهجمات وتداعياتها، رافضا ما وصفها بالادعاءات التي تقدمها طهران لتبرير استهداف دول المجلس التي لم تكن طرفا في الحرب.

وشدد على أن "أمن دول مجلس التعاون كل لا يتجزأ، وأي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على جميع دول المجلس"، مؤكدا التمسك بحق الدفاع عن النفس لحماية السيادة وسلامة الأراضي.

واعتبر أن الاعتداءات الإيرانية تشكل انتهاكا للقانون الدولي وتهديدا للسلم والأمن الدوليين.

وفي 28 فبراير الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربا على إيران خلفت آلاف القتلى، وردت طهران بهجمات على إسرائيل ومواقع أمريكية في دول بالمنطقة.

وشنت الولايات المتحدة لاحقا هجمات على مواقع داخل إيران، وسط تعثر المفاوضات مع طهران بسبب خلافات تتعلق بالملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والسلع في العالم.