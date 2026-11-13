الحوثيون في اليمن يعلنون استهداف مخازن أسلحة في عدن وتجمعات عسكرية في لحج والجوف

أعلنت جماعة الحوثيين في اليمن، اليوم الجمعة، استهداف مخازن أسلحة قالت إنها "تابعة للسعودية في معسكر رأس عباس بمحافظة عدن جنوبي البلاد، بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف تجمعات عسكرية في محافظتي لحج والجوف".

وقال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة، في بيان، إن "الهجوم على معسكر رأس عباس أسفر عن اندلاع حريق في مخازن الأسلحة المستهدفة، وإن الإصابة كانت دقيقة".

وأعلن سريع استهداف تحشيدات عسكرية قال إنها تابعة للقوات السعودية، في منطقتي خرز وخور عميرة بمحافظة لحج، بعدد من الصواريخ الباليستية، مضيفا أن الضربات أصابت أهدافها مباشرة وأسفرت عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى.

وأضاف أن قواتهم استهدفت بصاروخين باليستيين تجمعات عسكرية قال إنها تابعة للقوات السعودية، شرقي محافظة الجوف، ويشرف عليها ضابط سعودي يدعى فارس الشمري، مشيرا إلى أن الهجوم أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وفي بيان سابق، اتهم سريع "الطيران الحربي السعودي بشن 85 غارة جوية وهجوما صاروخيا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، استهدفت ما وصفها بالأعيان المدنية في محافظات لحج وتعز وصعدة والجوف ومأرب وعمران".

وقال إن "الغارات نُفذت بطائرات من طرازي (F-15) و(تايفون) انطلقت من قاعدتي خميس مشيط والطائف، فيما انطلق القصف الصاروخي من نجران، مشيرا إلى سقوط قتلى وجرحى من المدنيين جراء الهجمات".

ولفت إلى أن "إجمالي الغارات الجوية والهجمات الصاروخية التي قال إن السعودية نفذتها منذ بدء التصعيد بلغ 4948".

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب السعودي بشأن الهجمات التي أعلن الحوثيون تنفيذها.

وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من اتهام الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، ماجد النزيلي، جماعة الحوثيين باستهداف عدن بصواريخ باليستية.

فيما قالت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إن هجمات حوثية طالت مناطق سكنية في عدن ولحج وتعز، مشيرة إلى مقتل لاجئة صومالية جراء قصف استهدف مخيم خرز للاجئين في لحج.