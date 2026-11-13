 المخرج أحمد عبد الله: التصوير في برلين كان تحديا مختلفا عن شوارع القاهرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المخرج أحمد عبد الله: التصوير في برلين كان تحديا مختلفا عن شوارع القاهرة


نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 10:36 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 10:36 م

تحدث المخرج أحمد عبد الله عن التحديات التي واجهته خلال تصوير فيلم «برلين»، مؤكدًا أن أبرزها كان الخروج من إطار التصوير الذي اعتاد عليه في شوارع القاهرة، والتعامل مع ظروف مختلفة أثناء العمل خارج مصر.

وأوضح عبد الله، خلال حديثه عقب العرض العالمي الأول للفيلم بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه اعتاد التصوير في شوارع القاهرة لمدة تصل إلى ساعة تقريبًا، بينما استغرق التصوير في الخارج وقتًا أطول، وهو ما فرض عليه تحديًا مختلفًا خلال تنفيذ الفيلم.

وأشار إلى أن الانتقال إلى بيئة تصوير جديدة تطلب منه التعامل مع طبيعة مختلفة عن التجارب السينمائية التي اعتاد تقديمها في مصر.

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