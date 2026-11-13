زيلينسكي ينتقد القيود الأمريكية على سرعة الإنترنت الفضائي في أوكرانيا

انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، القيود المفروضة على سرعة خدمة الإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية «ستارشيلد» التي تسيطر عليها الولايات المتحدة في أوكرانيا، مشيرا إلى أنها تعيق قدرة بلاده على التصدي لهجمات الطائرات المسيّرة.

وقال زيلينسكي في خطاب مصور اليوم الجمعة: «للأسف، تظل هذه القيود قائمة على طول خط المواجهة بأكمله وفي الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا»، موضحا أنه وجه وزارتي الخارجية والدفاع بإثارة هذه المسألة مع الجهات الأمريكية المعنية.

ووصف زيلينسكي هذه القيود بأنها «إشارة سيئة للغاية» تقوض دفاعات أوكرانيا، وترسل رسالة إلى روسيا مفادها أن واشنطن قد تتعامل مع الأراضي المحتلة بشكل مختلف، مؤكدا: «نحن نعول على استعادة السرعة».

وكان زيلينسكي قد اشتكى قبل يوم من عودة تلك القيود للظهور، ولا سيما فوق الأجزاء الأوكرانية التي تحتلها روسيا.