مسئولون أمريكيون: بدء عمليات إنقاذ ركاب سفينة سياحية اصطدمت بناقلة نفط

اصطدمت ناقلة نفط، اليوم الجمعة، بسفينة سياحية في نهر بنيو أورليانز، وعلى متنها 129 راكبا، مما أدى إلى غمر السفينة السياحية جزئيا بالمياه.

وقال مسئولون إن عمليات إنقاذ الركاب جارية في نهر المسيسيبي.

ولم تعلن السلطات على الفور ما إذا كان الحادث قد أسفر عن إصابات أو وفيات.

وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث ناقلة النفط «أتلانتيك أسفلت»، الأكبر حجما بكثير، وهي تصطدم بالسفينة السياحية ذات العجلات المجدافية، التي بدا أنها راسية.

وشوهد أشخاص في النهر يرتدون سترات نجاة، أو يقفون بالقرب من السياج، بينما كان الجانب الآخر من السفينة «أمريكان هيريتدج» يميل أكثر نحو الماء.

وتُشغل شركة «أمريكان كروز لاينز» السفينة السياحية.

وقالت الليفتنانت ستيفاني سي نوروود، من هيئة خدمات الطوارئ الطبية في نيو أورليانز، إن جميع الجهات المعنية تشارك في جهود الإنقاذ.