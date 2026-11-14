 إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية بسبب ظروف استثنائية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية بسبب ظروف استثنائية

واشنطن - أ ب
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 11:53 م

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية توقف جميع الرحلات الجوية في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد ظهر اليوم الجمعة.

وجاء في إشعار إدارة الطيران الفيدرالية أن قرار وقف الرحلات الجوية اتُخذ «بسبب ظروف استثنائية ولدواعٍ تتعلق بالسلامة».

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