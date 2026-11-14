طرابزون سبور ينافس ميلان وعملاقي تركيا على ضم فيرجيل فان دايك

دخل نادي طرابزون سبور التركي سباق التعاقد مع الهولندي فيرجيل فان دايك، قائد ليفربول الإنجليزي، في ظل اهتمام عدد من الأندية بالحصول على خدمات المدافع المخضرم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وينتهي عقد فان دايك مع ليفربول في يونيو 2027، ما يفتح الباب أمام احتمالية رحيله عقب نهاية ارتباطه بالنادي الإنجليزي.

وذكر موقع «فوتبول لندن» أن طرابزون سبور يرغب في ضم المدافع الهولندي بعد انتهاء عقده مع ليفربول، لينضم بذلك إلى قائمة الأندية المهتمة بالتعاقد معه، والتي تضم أيضًا ميلان الإيطالي، إلى جانب عملاقي الكرة التركية جالاتا سراي وفنربخشة.

وانضم فان دايك إلى ليفربول في يناير 2018 قادمًا من ساوثهامبتون، في صفقة بلغت قيمتها نحو 75 مليون جنيه إسترليني.