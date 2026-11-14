المغرب يكتسح النيجر بخماسية ويواصل صدارة مجموعته بتصفيات أمم أفريقيا

وافتتح ياسر الزبيري التسجيل لأسود الأطلس مبكرًا في الدقيقة الرابعة، قبل أن يضيف أشرف حكيمي الهدف الثاني في الدقيقة 27، ليعزز تقدم أصحاب الأرض.

ونجح منتخب النيجر في تقليص الفارق عن طريق محمد عبدالرحمن في الدقيقة 41، لكن حكيمي أعاد الفارق إلى هدفين بتسجيله الهدف الثالث للمغرب والثاني له شخصيًا، خلال الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه، وتمكن يوسف النصيري من تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 77، قبل أن يختتم أيوف أوفقير الخماسية في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة، رفع المنتخب المغربي رصيده إلى 9 نقاط، ليعزز موقعه في صدارة المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة، متقدمًا بفارق 3 نقاط على الجابون صاحبة المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد منتخب النيجر عند 3 نقاط في المركز الثالث، بينما بقي منتخب ليسوتو في ذيل الترتيب دون رصيد من النقاط.