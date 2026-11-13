مصر تكتسح مالاوي بخماسية في ليلة صلاح الاستثنائية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حقق منتخب مصر فوزا عريضا على مالاوي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وعزز الفراعنة صدارة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، بفارق 3 نقاط عن أنجولا الوصيف، ثم مالاوي الثالث بـ 3 نقاط، وأخيرا جنوب السودان بلا نقاط في المركز الرابع قبل نهاية الجولة.

سجل أهداف المنتخب ناصر ماهر في الدقيقة السادسة، ثم عمر مرموش في الدقيقة 10 ومحمد هاني في الدقيقة 38، ومحمد صلاح 84 و94.

بدأ منتخب مصر المباراة بشكل إيجابي، مع ضغط مكثف ومحاولات على مرمى مالاوي، واقترب من التسجيل في الدقيقة الخامسة، بعد تسديدة من محمود حسن "تريزيجيه" مرت بجوار القائم الأيسر بقليل.

وبعد دقيقة واحدة، نجح منتخب مصر في هز الشباك بالهدف الأول، الذي حمل توقيع ناصر ماهر لاعب بيراميدز، بعد جملة مشتركة بين أكثر من لاعب بدأت من القائد محمد صلاح، ثم محمد هاني المدافع الأيمن الذي أرسل كرة عرضية أرضية تابعها ناصر بتسديدة مباشرة في أقصى الزاوية اليمنى.

وفي الدقيقة العاشرة عزز منتخب مصر تفوقه بهدف ثانٍ جاء بعد تمريرة بالخطأ من القائد ريتشارد مبولو، ليستغلها نجم توتنهام عمر مرموش وينفرد بالمرمى ويسدد بتسديدة قوية في الزاوية الضيقة.

وعلى عكس سير المباراة كاد منتخب مالاوي أن يقلص الفارق عن طريق مبولو بتسديدة قوية تصدى لها مصطفى شوبير في الدقيقة 22، بعد خطأ في التمرير من المدافع حسام عبدالمجيد.

وكاد ناصر ماهر أن يباغت حارس مالاوي أثناء تقدمه، بتسديدة من مسافة بعيدة في الدقيقة 26، مرت بجوار القائم.

وتألق شوبير مرة أخرى في الدقيقة 34، لينقذ فرصة خطيرة من رأسية قوية عن طريق مبولو أخطر لاعبي مالاوي.

وأخمد منتخب مصر، صحوة مالاوي بهدف ثالث رائع، سجله محمد هاني في الدقيقة 39 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، استمر النشاط الهجومي المصري، وكانت أبرز المحاولات في دقائقه الأولى عن طريق أحمد مصطفى "زيزو"، بتسديدتين، مرت الأولى بجوار القائم، بينما تصدى الحارس للثانية.

وسدد محمد صلاح كرة من خارج منطقة الجزاء مرت بين أحضان الحارس في الدقيقة 58.

ودفع علي ماهر مدرب منتخب مصر بكل من مروان عطية ومحمود صابر في خط الوسط على حساب، زيزو وناصر ماهر في الدقيقة 62.

وسدد المدافع الأيسر أحمد فتوح كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس جورج شوكوكا تصدى مرة أخرى، في الدقيقة 65.

وفي الدقيقة 71 تصدى حارس مالاوي لفرصة أخرى من صلاح بعد مرتدة سريعة انتهت بتسديدة بين قفازي الحارس.

وشارك إبراهيم عادل لاعب نوردشيلاند الدنماركي، وحمزة عبدالكريم مهاجم برشلونة، على حساب محمود "تريزيجيه" وعمر مرموش في الدقيقة 72.

وواصل الحارس المالاوي التألق ليمنع البديل مروان عطية من التسجيل عبر تسديدة قوية في الدقيقة 78.

وشارك هيثم حسن لاعب سيلتيك الاسكتلندي بديلا في منتخب مصر بالدقيقة 81، على حساب مهند لاشين.

ونجح صلاح في تسجيل هدفا رابعا لمصر بالدقيقة 84، برأسية مميزة بعد عرضية إبراهيم عادل.

ثم سجل صلاح هدفا خامسا من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، لينفرد بصدارة الهدافين التاريخيين لمصر برصيد 70 هدف.