الجيش العراقي: قتلنا 3 إرهابيين واعتقلنا رابعا بضربة جوية في كركوك

أعلن الجيش العراقي، الجمعة، تنفيذ ضربة جوية في محافظة كركوك شمالي البلاد، أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين"، واعتقال رابع.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإعلام الأمني التابع لمكتب القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اطلعت عليه الأناضول.

وقال البيان إن القوات الأمنية في قيادة عمليات كركوك نفذت، مساء الجمعة، عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (17:00 ت.غ)، عملية أمنية تضمنت ضربة جوية نفذها طيران الجيش في منطقة آلتون كوبري بالمحافظة.

وأوضح أن العملية جرت بجهد من مديرية الاستخبارات العسكرية، ضمن نطاق مسؤولية لواء المشاة الـ32 التابع للفرقة الآلية الثامنة.

وأضاف أن الضربة أسفرت عن مقتل 3 أشخاص وصفهم بـ"الإرهابيين"، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على شخص ذكر البيان أنه كان يتولى نقلهم.

وأشار البيان إلى أن العملية تأتي تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة، وفي إطار العمليات الاستباقية لملاحقة من وصفهم بـ"فلول العصابات الإرهابية".

وأكد أن القوات الأمنية تواصل عمليات البحث والتفتيش في المنطقة، على أن تعلن تفاصيل إضافية لاحقا.

ولم يحدد البيان الانتماء التنظيمي للأشخاص الثلاثة الذين قتلوا في الضربة الجوية، أو الشخص الذي اعتقلته القوات الأمنية خلال العملية.

لكن القوات العراقية كثفت، منذ مطلع العام الجاري، عمليات التمشيط والمداهمة لملاحقة عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي سيطر صيف عام 2014 على أراضٍ تشكل نحو ثلث مساحة البلاد، قبل تحريرها عام 2017.

غير أن التنظيم لا يزال ينشط في محافظات الأنبار (غرب)، وصلاح الدين وكركوك (شمال)، وديالى (شرق)، وتشن الحكومة عمليات أمنية وعسكرية للقضاء عليه في مواجهة هجمات يشنها من حين إلى آخر.



