- معركة الرواية تتطلب شرح الظلم الواقع على الفلسطينيين بدلًا من استنزاف الجهد في نظريات المؤامرة

قال الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن إلغاء اتفاقيات السلام التي تربط مصر والأردن بإسرائيل سيكون «أكبر هدية» تقدم إلى الاحتلال، لأنه سيستغل هذه الخطوة لتقديم الدول العربية باعتبارها الطرف الرافض للسلام.

وأضاف، خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإبقاء على الاتفاقيات يسمح للدول العربية بالحفاظ على موقفها الداعم للتسوية، مع إدارة العلاقات السياسية والدبلوماسية وفقًا لتطورات الأوضاع.

وأوضح أن تجميد العلاقات أو إبقاءها في أضيق نطاق يمثل وسيلة للتعبير عن رفض الممارسات الإسرائيلية، ويحرم الاحتلال من توظيف إلغاء الاتفاقيات سياسيًا وإعلاميًا.

وأشار إلى أن الدول العربية مطالبة بتأكيد تمسكها بالسلام وحل الدولتين وضمان الأمن للجميع، وترك إسرائيل تواجه الانتقادات الدولية المترتبة على سياساتها وممارساتها.

وأكد أن المنطقة تمر بفرصة تاريخية بعد اتساع مساحة الاستماع إلى الرواية الفلسطينية عالميًا، وظهور نقاشات أكثر وضوحًا بشأن الطرف المعتدي وحجم الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بأحداث 7 أكتوبر، أوضح الملقي أنه يبتعد عن نظريات المؤامرة المتعلقة باحتمال سماح إسرائيل بوقوع الهجوم لتحقيق أهداف لاحقة، معتبرًا أن غياب الأدلة يحول دون الجزم بهذه التفسيرات.

وذكر أن العرب يهدرون وقتًا طويلًا في البحث عن الجهة المسؤولة عن كل أزمة ومهاجمة الآخرين، بينما تحتاج قضاياهم إلى خطاب يشرح ما يتعرضون له من ظلم ومعاناة أمام المجتمع الدولي.

وشدد على ضرورة توجيه الجهد السياسي والإعلامي إلى عرض الحقائق والنتائج الإنسانية على الأرض، بما يعزز حضور الرواية العربية والفلسطينية، ويستفيد من التحول الجاري في الرأي العام العالمي.

ويُذكر أن مصر وقعت معاهدة السلام مع إسرائيل في 26 مارس 1979، عقب اتفاقيتي كامب ديفيد، فيما وقع الأردن معاهدة وادي عربة في 26 أكتوبر 1994، واستندت المعاهدتان إلى قراري مجلس الأمن 242 و338.