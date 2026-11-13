- التوافق بين السوريين أساس بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها

- مواجهة القوى المرتبطة بطهران تتطلب مشروعات عربية تلبي احتياجات المواطنين

قال الدكتور هاني الملقي، رئيس الوزراء الأردني الأسبق، إن مستقبل سوريا يتوقف على قدرة أبنائها على الوصول إلى مصالحة وتوافق يسمحان بإعادة بناء الدولة وتوحيد مؤسساتها.

وأضاف خلال استضافته في برنامج «الجلسة سرية»، الذي يقدمه الإعلامي والكاتب الصحفي سمير عمر على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المرحلة الانتقالية الحالية تحتاج إلى التريث في إصدار أحكام نهائية بشأن طبيعة الحكم أو الاتجاه الذي ستسلكه البلاد.

وأشار إلى أن تشكيل حكومة ومؤسسات انتقالية يمثل بداية لمسار طويل، مؤكدًا أن الأولوية تتمثل في جمع السوريين حول قواعد مشتركة تخدم الوطن وتحافظ على تماسك المجتمع.

وأوضح أن المنطقة تحتاج إلى المصالحة والتوافق في سوريا والسودان واليمن، بما يسمح بتجاوز الانقسامات ويحمي الدول من التفكك والصراعات الممتدة.

وفيما يتعلق بالقوى المرتبطة بإيران داخل عدد من الدول العربية، أكد الملقي أن إنهاء نفوذها يبدأ بتقديم بدائل سياسية واقتصادية واجتماعية للمواطنين.

ولفت إلى أن مطالبة المجتمعات بالابتعاد عن جماعات أو قوى معينة تحتاج إلى مشروع بديل يلبي احتياجاتها ويمنحها فرصًا حقيقية في الحياة والمشاركة والعمل.

ودعا الدول العربية الغنية والمؤثرة إلى دعم بناء هذه البدائل على المستويين الوطني والإقليمي، محذرًا من أن الفراغ الذي تتركه الدول العربية تملؤه قوى معادية أو مشروعات خارجية.

وأكد أن المشروع العربي يبدأ بخطوات عملية داخل كل دولة، من خلال مؤسسات قادرة على تلبية تطلعات المواطنين وتوفير الخدمات وفرص التنمية، ثم يتطور إلى تعاون إقليمي أوسع.

ويذكر أن سوريا دخلت مرحلة انتقالية عقب سقوط نظام بشار الأسد في ديسمبر 2024، وتولى أحمد الشرع رئاسة المرحلة الانتقالية في يناير 2025، قبل صدور إعلان دستوري مؤقت وتشكيل مؤسسات حكومية وتشريعية انتقالية.

وأفادت الأمم المتحدة في سبتمبر الماضي بتحقيق خطوات مهمة في مسار الانتقال، مع استمرار الحاجة إلى توسيع المشاركة وحماية المجال المدني ودعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية وتوحيد المؤسسات.