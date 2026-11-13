نبيل فهمي يلتقي المبعوث الأوروبي لعملية السلام على هامش منتدى صير بني ياس

التقى نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، كريستوف بيجو، مبعوث الإتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط، على هامش مشاركته في منتدى صير بني ياس بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان دخول المساعدات الإنسانية بصورة كافية ومستدامة ودون عوائق.

وجدد الأمين العام نداءه للتحرك الدولي العاجل والمنسق لإغاثة المتضررين في القطاع، خاصة مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا ضرورة توفير الدعم المالي والسياسي لوكالة الأونروا وحماية دورها وولايتها.

كما بحث اللقاء سبل تعزيز التنسيق العربي الأوروبي لدفع جهود تنفيذ حل الدولتين، بما في ذلك في إطار التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد الأمين العام على أهمية تكثيف الضغط على إسرائيل للالتزام بالقانون الدولي، ووقف الأنشطة الإستيطانية، والإفراج عن أموال المقاصة الفلسطينية المحتجزة.