أسامة الأزهري: واعظات الأوقاف «لسان النور والحكمة» إلى كل سيدة وفتاة في مصر

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أشاد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بدور واعظات الوزارة في نشر الوعي الديني والوصول إلى السيدات والفتيات في مختلف أنحاء مصر، واصفًا إياهن بأنهن «اللسان الناطق باسم النور والحكمة والهداية والرحمة واللطف».

وأضاف خلال الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة» أن واعظات وزارة الأوقاف يمثلن «قبسًا من الحكمة يتدفق من وزارة الأوقاف إلى كل أذن، وإلى كل سيدة وفتاة على أرض مصر».

ورحب الأزهري بواعظات الوزارة المشاركات في حضور الحلقة، قائلًا: «بنات وزارة الأوقاف العزيزات، الواعظات اللواتي هن اللسان الناطق باسم النور والحكمة والهداية والرحمة واللطف».

وأشار إلى مشاركة الدكتورة فاطمة عنتر، مساعدة وزير الأوقاف لشئون الواعظات، ضمن حضور الحلقة الأولى من الموسم الجديد.

ويأتي الموسم الثاني من «دولة التلاوة» بمشاركة 32 متسابقًا يتنافسون عبر 6 مراحل قبل الوصول إلى الحلقة النهائية.