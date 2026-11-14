إدارة الطيران الأمريكية ترفع قرار وقف الإقلاع الشامل وتسمح باستئناف الرحلات

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، رفع قرار وقف عمليات إقلاع الطائرات على مستوى الولايات المتحدة، والسماح باستئناف الرحلات الجوية، بعد توقف استمر أكثر من 4 ساعات، بسبب خلل واسع في الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية.

ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن الإدارة تأكيدها السماح للطائرات بالمغادرة مجددًا، فيما ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن قرار وقف الإقلاع الشامل رُفع بعد الساعة 8 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق بعد الساعة 3 صباح السبت بتوقيت القاهرة.

ويأتي استئناف الرحلات وسط توقعات باستمرار بعض الاضطرابات في المطارات الأمريكية، نتيجة تراكم الرحلات المتأخرة والملغاة خلال فترة التوقف، والحاجة إلى إعادة تنظيم جداول التشغيل وتوزيع الطائرات وأطقم الطيران.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية أصدرت قرارًا استثنائيًا بتعليق الإقلاع في جميع المطارات الأمريكية، الساعة 3:54 عصر الجمعة بالتوقيت المحلي لشرق الولايات المتحدة، بسبب مشكلة في الاتصالات أثرت على مراكز المراقبة الجوية.

وأوضح وزير النقل الأمريكي شون دافي أن الخلل شمل مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية البالغ عددها 22 مركزًا، والمسؤولة عن توجيه الطائرات أثناء انتقالها بين المطارات، فيما باشرت الفرق الفنية التحقيق في المشكلة.

وسمحت السلطات الأمريكية للطائرات الموجودة بالفعل في الجو بمواصلة رحلاتها والهبوط، مع التعامل بصورة منفردة مع الرحلات الدولية، قبل إعلان إنهاء قرار التعليق الشامل.

ويُذكر أن آخر توقف شامل مماثل لعمليات الإقلاع في الولايات المتحدة وقع في يناير 2023، عندما تسبب خلل في نظام إخطار الطيارين «NOTAM» في تعليق الرحلات المحلية مؤقتًا، بينما شهدت البلاد توقفًا أوسع لحركة الطيران عقب هجمات 11 سبتمبر 2001.