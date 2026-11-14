خالد جلال: الفن جزء منه تسلية و90% منه توجيه وتنوير

قال المخرج خالد جلال إن دور الفن يتجاوز الترفيه، معتبرًا أن الجزء الأكبر من رسالته يرتبط بالتوجيه والتنوير ومساعدة الجمهور على فهم ما يدور حوله.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، أنه سبق أن عبّر عن هذه الرؤية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال عرض «سلم نفسك»، بقوله إن «الفن جزء منه تسلية، لكن 90% منه توجيه وتنوير».

وأوضح جلال أن الفنان المبدع يصبح أكثر أهمية عندما يشعر الناس بأن الطريق أمامهم ملتبس، لأن الفن يستطيع تفسير القضايا والأفكار بصورة تصل إلى الجمهور وتؤثر فيه.

وأشار إلى مناقشات شهدها مجلس الشيوخ أخيرًا بحضور الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، حول تجديد الخطاب الديني، موضحًا أنه أكد خلالها أهمية عدد من المؤسسات في تشكيل الوعي.

وقال إن «الجامع والكنيسة والمدرسة والأسرة والمسرح» تمثل ساحات أساسية لتوعية الناس ومساعدتهم على فهم ما يتعرضون له من رسائل وأفكار مختلفة، لافتا إلى أن عملية البناء داخل المجتمع تواجه في المقابل محاولات للتشويه والهدم، وهو ما يجعل الحضور الثقافي والفني والتوعوي ضرورة مستمرة.

وأضاف أن المبدع لا يؤدي وظيفة هامشية، واصفًا عمل الفنانين والمثقفين بأنه «وظيفة نبيلة»، رغم إساءة البعض إليها أو محاولة التقليل من تأثيرها، مؤكدًا أن الفن بالنسبة إليه يمثل «شعلة نور» وأداة من أدوات التنوير، وأن قيمة العمل الفني ترتبط بما يتركه من أثر في وعي الناس وطريقة رؤيتهم للمجتمع والحياة.