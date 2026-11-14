افتتحت الإعلامية آية عبدالرحمن، الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، بكلمة احتفت فيها بمكانة القرآن الكريم والتلاوة في الوجدان المصري، معلنة انطلاق فصل جديد من المسابقة التي تبحث عن أصوات جديدة في التجويد والترتيل.

وقالت آية عبدالرحمن في افتتاح الحلقة الأولى: «يا أهل القرآن، يا عشاق التلاوة، يا اللي أول ما صوت القرآن يعلى قلبكم يسمع، يا اللي اتربيتوا على آية بتتقال في بيت، وعلى صوت قارئ بيملى الليل سكينة، وعلى تلاوة فضلت عايشة في الوجدان من جيل لجيل».

وأضافت: «من هنا، من مصر أرض التلاوة، من البلد اللي عاش فيها القرآن في القلوب قبل البيوت، النهارده بنكتب فصل جديد من حكاية دولة التلاوة المصرية».

وأعلنت انطلاق الموسم الجديد بعبارة: «هنا مصر، هنا القرآن، هنا دولة التلاوة».

وشهد افتتاح الحلقة تلاوة من سورة يوسف، تضمنت قول الله تعالى: «ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين»، قبل بدء التعريف بمراحل المنافسة والمتسابقين المشاركين في الموسم الثاني.

ويأتي الموسم الثاني بعد انتهاء الموسم الأول من «دولة التلاوة» بتقديم مجموعة من الأصوات الشابة في تلاوة القرآن الكريم، مع استمرار تسجيل ختمات قرآنية بأصوات عدد من نجومه وإذاعتها عبر «مصر قرآن كريم».