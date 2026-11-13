أمن المنيا يحدد هوية سائق التاكسي الذي نقل طبيب الجامعة قبل وفاته

تمكن رجال البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا من تحديد هوية سائق سيارة التاكسي التي استقلها الدكتور أحمد محمد رتيب، طبيب الجراحة العامة بمستشفى المنيا الجامعي، والذي كشف عن تفاصيل رحلته الأخيرة معه، وذلك عقب تحديد هويته وضبطه من قبل مباحث مركز المنيا، برئاسة المقدم محمد أبو العزائم.

وقال سائق التاكسي، في محضر الضبط، إنه نقل الدكتور أحمد رتيب من مستشفى المنيا الجامعي إلى شارع رمسيس، موضحًا أن أجرة الرحلة بلغت 20 جنيهًا، وأنه لم يكن يعرف هوية الراكب أو طبيعة عمله، وتعامل معه باعتباره زبونًا عاديًا.

وأضاف السائق أنه لم يكن يعلم أن الشخص الذي استقله من المستشفى هو الطبيب الذي أثار اختفاؤه حالة من القلق بين أسرته وزملائه، قبل العثور على جثمانه داخل ترعة الإبراهيمية بمركز سمالوط، عقب تغيبه لمدة 3 أيام.

وجاء تحديد هوية سائق التاكسي في إطار جهود البحث والتحري التي أجرتها مباحث مركز المنيا، لتتبع خط سير الطبيب والوقوف على تفاصيل تحركاته خلال الساعات الأخيرة قبل اختفائه، وكشف ملابسات الواقعة.

ولا تزال التحقيقات مستمرة لكشف جميع تفاصيل الواقعة، وفقًا لما تسفر عنه تحريات الأجهزة الأمنية وأقوال الشهود.

ومن جانبه، قرر المستشار موسى همام، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، مساء اليوم الخميس، التصريح بدفن جثمان الطبيب أحمد محمد رتيب، طبيب مستشفى جامعة المنيا، الذي عُثر على جثمانه غريقًا داخل ترعة الإبراهيمية، أمام قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط شرق، شمال المنيا، بعد 3 أيام من تغيبه وانقطاع أخباره.