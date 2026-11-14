- خروج نخت لم يكن تهريبًا.. والحكومة المصرية كانت تحصل على نصف مكتشفات البعثات الأجنبية

- إزالة المومياء من العرض احترامًا لحرمة الموت خطوة جيدة.. والأفضل إعادتها إلى مصر

قال الدكتور شريف شعبان، خبير الآثار، إن رفات الكاهن المصري القديم «نخت» لم تخرج من مصر بطريق التهريب، وإنما انتقلت إلى الخارج في إطار ما كان يعرف بقانون «القسمة»، الذي كان معمولًا به خلال بدايات القرن العشرين ويتيح اقتسام مكتشفات البعثات الأثرية الأجنبية مع الحكومة المصرية.

وأضاف خلال لقاء عبر شاشة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي محمد سعيد محفوظ، أن خروج الآثار المصرية خلال القرنين التاسع عشر والعشرين ارتبط بظروف تاريخية مختلفة، من بينها حالة الولع الأوروبي بالحضارة المصرية القديمة عقب الحملة الفرنسية، وما صاحبها من تنافس بين الدول والقناصل والبعثات الأجنبية على أعمال الحفائر واقتناء الآثار.

وأوضح أن رفات نخت والتابوت المرتبط بها خرجا نتيجة حفائر أجراها علماء آثار أجانب في أوائل القرن العشرين، ثم جرى اقتسام المكتشفات وفق النظام القانوني السائد وقتها.

وقال شعبان إن الآثار المصرية وصلت إلى الخارج عبر أكثر من مسار، من بينها الإهداءات الرسمية التي قدمتها الحكومة المصرية في فترات تاريخية مختلفة، ونظام اقتسام مكتشفات الحفائر، إلى جانب قطع خرجت نتيجة الاحتلال أو السلب.

- هل يمكن استعادة نخت؟

وأشار شعبان إلى أن استرداد رفات نخت يحتاج إلى طلب رسمي من الحكومة المصرية ممثلة في وزارة السياحة والآثار والمجلس الأعلى للآثار، بالتنسيق مع وزارة الخارجية وعبر القنوات الدبلوماسية.

وأوضح أن الإجراءات في اسكتلندا يمكن أن تكون أكثر مرونة مقارنة ببعض الدول الأوروبية الأخرى، لأن التعامل يتم مع المؤسسات والجهات التي تدير المتاحف والمجموعات الأثرية، وليس بالضرورة عبر تشريعات معقدة أو قرارات برلمانية.

وأضاف أن الطلب يخضع للمراجعة داخل الجهة المالكة أو المديرة للمتحف، ثم يمر بعدد من الإجراءات الفنية والإدارية، مؤكدًا أن المتابعة الرسمية والضغط الدبلوماسي يظلان عاملين مهمين في تعزيز فرص الاستجابة.

ويُذكر أن مؤسسة «Glasgow Life»، المسئولة عن إدارة متحف كيلفينغروف في جلاسكو، أعلنت تلقي طلب لإعادة رفات نخت إلى مصر، بينما لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن الاسترداد. وتشير تقارير حديثة إلى أن الطلب يخضع للمراجعة وفق الإجراءات المعمول بها في مدينة جلاسكو.

- «احترام حرمة الموت خطوة حميدة»

وعلق شعبان على قرار المتحف إزالة رفات نخت من قاعات العرض لأسباب مرتبطة باحترام حرمة الموت، قائلًا إن الخطوة «حميدة»، لكنه رأى أن إعادة الرفات إلى مصر تمثل الخيار الأفضل بدل إبقائها داخل المخازن.

وأضاف أن تخزين المومياوات يحتاج إلى ضوابط دقيقة تتعلق بدرجات الحرارة والرطوبة والإضاءة والرقابة المستمرة، حتى لا تتعرض للتلف.

وأوضح أن عرض المومياوات في المتاحف لا يتعارض في حد ذاته مع احترام الموتى إذا تم وفق ضوابط أخلاقية وتقنية واضحة، معتبرًا أن المومياء تمثل شاهدًا على تطور تقنيات التحنيط وقدرة المصري القديم على حفظ الجسد عبر آلاف السنين.

وأشار إلى ضرورة عرض المومياء بصورة تحترم جسد المتوفى ومكانته، مع تغطية الجثمان وعدم تقديمه بطريقة تسيء إلى كرامة صاحبه.

ويُذكر أن نخت عاش خلال عصر الدولة الوسطى، ويرجح أن رفاته عُثر عليها في بني حسن بمحافظة المنيا خلال حفائر أوائل القرن العشرين، ووصلت إلى جلاسكو عام 1923. وقرر متحف كيلفينغروف في أكتوبر الماضي إزالة الرفات من العرض العام ضمن مراجعة أخلاقية أوسع لطريقة عرض البقايا البشرية في المتاحف.