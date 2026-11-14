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بدأت حركة الطيران الأمريكي العودة تدريجيًا، بعد أزمة واسعة شهدتها الولايات المتحدة مساء الجمعة، إثر خلل في أنظمة الاتصالات الخاصة بمراقبة الحركة الجوية، دفع السلطات إلى تعليق عمليات الإقلاع على مستوى البلاد، قبل الإعلان عن استعادة الأنظمة المتأثرة وبدء رفع القيود.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى المطارات الأوروبية والكندية، مع تسجيل آلاف الرحلات الملغاة والمتأخرة، وتحويل مسارات مئات الطائرات، فيما فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا لتحديد أسباب الخلل الذي أصاب منظومة المراقبة الجوية.

وفيما يلي التسلسل الزمني لأبرز تطورات الأزمة، بحسب التوقيت المحلي للقاهرة:

22:21 مساء الجمعة | بداية الاضطرابات في شيكاغو

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارًا بشأن مشكلات فنية في مطار أوهير الدولي بمدينة شيكاغو، أشارت فيه إلى تأخيرات في وصول الطائرات وانتظار بعضها في الجو لمدة تصل إلى 30 دقيقة، بسبب أعطال في المعدات.

22:28 مساءً | تعليق عمليات الإقلاع في مطار أوهير

أصدرت الإدارة إشعارًا بوقف عمليات الإقلاع في مطار أوهير، مرجعة القرار إلى مشكلات في الاتصالات، وسط جهود فنية لفحص الخلل الذي أثر على عمليات المراقبة الجوية.

22:31 مساءً | الأزمة تمتد إلى مطار ميدواي

شملت القيود مطار ميدواي بمدينة شيكاغو، بعدما أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارًا آخر بوقف عمليات الإقلاع، نتيجة استمرار المشكلات الفنية التي أثرت على الاتصالات.

22:54 مساءً | قرار استثنائي بوقف الإقلاع في أنحاء الولايات المتحدة

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية تعليق عمليات إقلاع الطائرات من جميع المطارات الأمريكية، بسبب ظروف استثنائية واعتبارات تتعلق بسلامة الطيران.

ونص القرار على إبقاء الطائرات الموجودة على الأرض في مواقعها حتى إشعار آخر، مع السماح للطائرات الموجودة بالفعل في الجو باستكمال رحلاتها والهبوط، والتعامل مع الرحلات الدولية القادمة بصورة منفردة.

وأظهرت بيانات موقع «فلايت رادار 24» وجود 4042 طائرة في الجو متجهة إلى المطارات الأمريكية لحظة إعلان القرار.

23:16 مساءً | وزير النقل يكشف اتساع نطاق العطل

أعلن وزير النقل الأمريكي شون دافي أن مشكلة الاتصالات أثرت على مراكز مراقبة الحركة الجوية الإقليمية البالغ عددها 22 مركزًا، والمسؤولة عن توجيه الطائرات خلال انتقالها بين المطارات الأمريكية.

وأوضح أن فرقًا فنية تابعة لإدارة الطيران الفيدرالية بدأت التحقيق في المشكلة، مع التعهد بإصدار تحديثات بشأن تطورات الموقف.

23:20 مساءً | إجراءات إضافية لتنظيم الطائرات الموجودة في الجو

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارًا يتعلق باحتمال اضطرار الطائرات الموجودة بالفعل في الجو إلى الانتظار قبل الهبوط في مختلف المطارات الأمريكية، نتيجة أعطال المعدات.

وبعد دقيقة واحدة، أعلنت الإدارة تمديد المدد المسموح بها للاحتفاظ بخطط الرحلات في مراكز المراقبة الجوية إلى 240 دقيقة، بسبب تعطل الاتصالات على المستوى الوطني.

00:00 منتصف ليل الجمعة/السبت | أوروبا تعلق الرحلات المتجهة إلى أمريكا

بدأ سريان قرار أوروبي بتعليق الرحلات المغادرة إلى الولايات المتحدة، استجابة لطلب إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية.

وأعلنت وكالة «يوروكنترول»، المسؤولة عن تنسيق حركة الملاحة الجوية في 42 دولة أوروبية، أن التعليق يسري من الساعة 5 مساء الجمعة حتى منتصف الليل بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

00:02 صباح السبت | إدارة الطيران توضح طبيعة العطل

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية أن اضطرابات الاتصالات نتجت عن عطل مؤقت في خدمات الاتصالات، موضحة أن وقف الرحلات جاء كإجراء احترازي.

وأكدت متابعة جميع الطائرات الموجودة في الجو، مع استمرار التعامل مع الرحلات الدولية وفقًا لظروف كل رحلة.

00:10 صباحًا | الأمن الداخلي يستبعد مبدئيًا فرضية الهجوم المتعمد

أعلن وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن المعلومات الأولية تشير إلى عطل في الاتصالات، دون ظهور مؤشرات على وقوع هجوم إلكتروني متعمد.

وأوضح، في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، أن الرئيس دونالد ترامب أُحيط علمًا بالتطورات، وأن السلطات تواصل فحص جميع الأسباب المحتملة للعطل.

00:34 صباحًا | الشركة المطورة لنظام إدارة المجال الجوي تنفي مسؤوليته عن الأزمة

نفت شركة «إير سبيس إنتليجنس» ارتباط نظام «SMART»، الذي طورته لدعم إدارة المجال الجوي باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالعطل الذي أدى إلى تعليق الرحلات.

وجاء التوضيح في ظل تساؤلات بشأن الأنظمة التكنولوجية المستخدمة في إدارة حركة الطيران، عقب التوسع في استخدام النظام الجديد بمراكز المراقبة الجوية الأمريكية.

00:46 صباحًا | السماح التدريجي باستئناف الإقلاع مع تعافي مراكز المراقبة

أصدرت إدارة الطيران الفيدرالية إشعارًا جديدًا أكدت فيه استمرار قرار تعليق الإقلاع على المستوى الوطني، مع إتاحة مغادرة الرحلات بالتنسيق مع مركز قيادة نظام مراقبة الحركة الجوية، كلما استعادت المراكز الإقليمية قدرتها على العمل.

ومثل الإشعار بداية الانتقال إلى إجراءات تستهدف استعادة حركة الرحلات بصورة تدريجية، بحسب جاهزية أنظمة المراقبة والاتصالات.

00:50 صباحًا | مئات الطائرات تغير مساراتها

كشفت بيانات شركة «سيريوم» لتحليلات الطيران أن 600 رحلة على الأقل تأثرت بتحويل المسارات، بينها 496 رحلة عادت إلى مطارات إقلاعها، و104 رحلات اتجهت إلى مطارات بديلة.

وشملت المطارات التي استقبلت رحلات محولة شيكاغو أوهير ودنفر ودالاس فورت وورث ورونالد ريجان قرب واشنطن.

01:40 صباحًا | أكثر من 13 ألف رحلة ملغاة ومتأخرة

أظهرت بيانات موقع «فلايت أوير»، نقلًا عن صحيفة «وول ستريت جورنال»، تسجيل أكثر من 3300 رحلة ملغاة ونحو 10200 رحلة متأخرة حتى الساعة 6:40 مساء الجمعة بتوقيت شرق الولايات المتحدة، الموافق 1:40 صباح السبت بتوقيت القاهرة.

وحذرت شركات طيران أمريكية من استمرار الاضطرابات في جداول الرحلات، نتيجة تراكم التأخيرات وتوزع الطائرات وأطقم التشغيل بين مطارات مختلفة.

أخيرًا | إعلان بدء رفع القيود وعودة الأنظمة للعمل

أعلنت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية بدء رفع القيود تدريجيًا، واستئناف العمليات المعتادة لحركة الطيران، بالتزامن مع عودة الأنظمة المتأثرة بالعطل إلى العمل.

ويأتي التطور مع استمرار جهود استعادة انتظام الرحلات، فيما تواصل السلطات التحقيق لتحديد السبب الأساسي للخلل الذي أصاب أنظمة الاتصالات.

ويُذكر أن الولايات المتحدة شهدت آخر توقف شامل مماثل لعمليات إقلاع الطائرات في يناير 2023، عندما تسبب خلل في نظام إخطار الطيارين «NOTAM» في تعليق الإقلاع لمدة تقل عن ساعتين، فيما يعود التوقف الشامل السابق إلى هجمات 11 سبتمبر 2001.