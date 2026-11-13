أمير قطر والرئيس التركي يوقعان اتفاقية الدفاع المشترك بين بلديهما

وقع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مدينة إسطنبول اليوم الجمعة، اتفاقية الدفاع المشترك بين بلديهما.

ووفق وكالة الأنباء القطرية (قنا) اليوم، شهد أمير قطر والرئيس التركي تبادل عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مشيرة إلى أنهما شهدا تبادل مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال حماية المستهلك ومراقبة الأسواق بين حكومتي البلدين، واتفاقية للتعاون في مجال التعليم بين حكومتي البلدين، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية التركية بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات.

كما شهد الطرفان تبادل البيان المشترك للدورة الثانية عشرة للجنة الاستراتيجية العليا بين البلدين.

وقال الأمير تميم إن «الشراكة الاستراتيجية بين قطر وتركيا تواصل تطورها في مختلف المجالات، وهو ما عكسه اجتماع الدورة الـ12 للجنة الاستراتيجية العليا بين بلدينا، الذي ترأسته اليوم في إسطنبول مع أخي الرئيس رجب طيب أردوغان».

وأضاف في تغريدة على منصة إكس: «بحثنا سبل البناء على ما تحقق وتحديد أولويات العمل المشترك خلال المرحلة المقبلة».