مقتل 10 أشخاص في غينيا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت الحكومة في غينيا إن اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في شمال شرقي البلاد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

اندلعت أعمال العنف يوم الأربعاء في منطقة بالاتو، بإقليم سيجيري، خلال مرور دورية لمكافحة تعدين الذهب بشكل غير القانوني ودون تنظيم، وفقاً لبيان حكومي صدر يوم الخميس.

ذكر البيان أن محتجين أقاموا حواجز لعرقلة الدورية، قبل أن يتصاعد الموقف إلى اندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

ولم يحدد البيان الطرف الذي بدأ إطلاق النار.

وبحسب الحصيلة الأولية، كان من بين القتلى خمسة أجانب لم تُحدد هوياتهم بعد.

وشملت قائمة المصابين مدنيين وأفراداً من قوات الأمن.

وقالت الحكومة إن محتجين أحرقوا شاحنتي نقل صغيرتين ومركبة تابعة لقوات الأمن، كما استولوا على سلاح ناري ودراجة نارية.

وكُلفت السلطات القضائية بالتحقيق في ملابسات أعمال العنف وتحديد المسؤولية عنها.