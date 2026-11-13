 مقتل 10 أشخاص في غينيا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين - بوابة الشروق
الجمعة 13 نوفمبر 2026 8:29 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟
النتـائـج تصويت

مقتل 10 أشخاص في غينيا خلال اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين

غينيا - أ ب
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:06 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 7:06 م

قالت الحكومة في غينيا إن اشتباكات بين محتجين وقوات الأمن في شمال شرقي البلاد أسفرت عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 13 آخرين.

اندلعت أعمال العنف يوم الأربعاء في منطقة بالاتو، بإقليم سيجيري، خلال مرور دورية لمكافحة تعدين الذهب بشكل غير القانوني ودون تنظيم، وفقاً لبيان حكومي صدر يوم الخميس.

ذكر البيان أن محتجين أقاموا حواجز لعرقلة الدورية، قبل أن يتصاعد الموقف إلى اندلاع اشتباكات وتبادل لإطلاق النار.

ولم يحدد البيان الطرف الذي بدأ إطلاق النار.

وبحسب الحصيلة الأولية، كان من بين القتلى خمسة أجانب لم تُحدد هوياتهم بعد.

وشملت قائمة المصابين مدنيين وأفراداً من قوات الأمن.

وقالت الحكومة إن محتجين أحرقوا شاحنتي نقل صغيرتين ومركبة تابعة لقوات الأمن، كما استولوا على سلاح ناري ودراجة نارية.

وكُلفت السلطات القضائية بالتحقيق في ملابسات أعمال العنف وتحديد المسؤولية عنها.

 

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك