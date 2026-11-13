فرنسا: يجب زيادة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم في المنطقة

دعت فرنسا، الجمعة، إلى زيادة الضغط على الحوثيين لوقف هجماتهم في المنطقة، ولا سيما على السعودية، غداة تصويتها في مجلس الأمن الدولي لصالح قرار يمدد نظام العقوبات المتعلق باليمن، ويدين التصعيد العسكري للحوثيين وهجماتهم على المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، خلال مؤتمر صحفي: «موقفنا هو أنه من الضروري زيادة الضغط على الحوثيين لكي يضعوا حدًا لهجماتهم واستفزازاتهم غير المقبولة، خصوصًا على الأراضي السعودية، ولكن ليس هناك فقط»، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وجاءت تصريحات كونفافرو ردًا على سؤال عما إذا كانت باريس تؤيد تصنيف الاتحاد الأوروبي الحوثيين «منظمة إرهابية».

فرنسا تؤيد تشديد الرقابة على توريد الأسلحة

وقال ممثل فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، الخميس، عقب اعتماد مجلس الأمن القرار 2837، الذي قدمته بريطانيا، إن بلاده صوتت لصالح تمديد نظام العقوبات المنشأ بموجب القرار 2140 لعام 2014.

واعتمد أعضاء مجلس الأمن بالإجماع القرار، الذي مدد لمدة عام، حتى 14 نوفمبر 2027، تدابير تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة العقوبات المتعلقة باليمن، ومدد ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر 2027.

وأعرب بونافون عن تضامن باريس مع السعودية واليمن، مؤكدًا أن «المجلس بعث برسالة واضحة بإدانة التصعيد الحوثي والمطالبة بوقف الهجمات فورًا، واحترام سلامة أراضي المملكة وحرية الملاحة».

وأوضح ممثل فرنسا أن «الحوثيين يواصلون تعزيز قدراتهم العسكرية رغم حظر توريد الأسلحة، مستفيدين من تدفق الأسلحة والطائرات المسيّرة والموارد المالية التي تموّل عملياتهم».

وذكر أن «تعزيز الرقابة البحرية وتبادل المعلومات مع الحكومة اليمنية من شأنه تحسين تنفيذ الحظر».