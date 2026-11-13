 النصر يترقب عودة لاعبه قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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النصر يترقب عودة لاعبه قبل مواجهة الأهلي في الدوري السعودي

زيـاد الميرغني
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 6:05 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2026 - 6:05 م

اقترب نادر الشراري، مدافع فريق النصر السعودي، من استعادة جاهزيته والعودة إلى التدريبات، بعد غيابه عن صفوف الفريق خلال الأسابيع الماضية بسبب الإصابة.

وذكرت صحيفة «الرياضية» أن اللاعب ينهي يوم الجمعة برنامجه التأهيلي للتعافي من تمزق العضلة الخلفية، الذي أبعده عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع.

ومن المنتظر أن يخضع الشراري لفحص طبي عقب انتهاء برنامجه العلاجي، لتقييم حالته الصحية وتحديد موعد عودته إلى التدريبات البدنية، تمهيدًا لتجهيزه للمشاركة في المباريات بصورة تدريجية.

ولم يشارك المدافع السعودي سوى في ثلاث مباريات مع النصر خلال الموسم الحالي، بواقع مواجهتين في الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة واحدة في البطولة الآسيوية.

ويأمل الجهاز الفني للنصر في استعادة خدمات الشراري خلال الفترة المقبلة، خاصة قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في مدينة جدة، ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.


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