منتخب الإمارات يهزم هندوراس بثلاثية وديا  

حقق منتخب الإمارات فوزا وديا على حساب نظيره هندوراس بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء الجمعة على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، ضمن استعدادات الأبيض للاستحقاقات المقبلة.

وجاءت المباراة في إطار البرنامج التحضيري الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو، بهدف اختبار جاهزية اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية، إلى جانب العمل على زيادة الانسجام بين عناصر المنتخب.

ونجح المنتخب الإماراتي في إنهاء الشوط الأول متقدما بهدف دون رد، بعدما افتتح خليفة الحمادي التسجيل في الدقيقة 33، ليمنح أصحاب الأرض الأفضلية قبل الاستراحة.

ومع بداية الشوط الثاني، عزز برونو كونسيكاو تقدم الأبيض بإحراز الهدف الثاني في الدقيقة 48، قبل أن يقلص منتخب هندوراس الفارق، لتشهد الدقائق الأخيرة محاولات متبادلة بين الطرفين.

وفي الدقيقة 87، نجح محمد جمعة في تسجيل الهدف الثالث للمنتخب الإماراتي، ليحسم المواجهة بنتيجة 3-1، ويمنح الأبيض دفعة معنوية مهمة خلال فترة التوقف الدولي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن تحضيرات المنتخب الإماراتي للمرحلة المقبلة، في ظل التغييرات التي طرأت على أجندة المنافسات القارية، بعد تأجيل كأس آسيا 2027 لمدة عام.