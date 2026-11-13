الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة معادية عبرت الحدود من إثيوبيا

أعلن الجيش السوداني اليوم الجمعة، إسقاط مسيرة معادية عبرت الحدود من إثيوبيا.

وقال الجيش السوداني، في بيان على لسان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة ونُشر على فيسبوك: "تمكنت دفاعاتنا الجوية اليوم من إسقاط طائرة مسيرة استراتيجية معادية في منطقة (دندرو) بولاية النيل الأزرق عبرت الحدود من إثيوبيا".

على الصعيد نفسه، نقل موقع "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية قولها إن "الجيش والقوة المشتركة تمكنوا صباح اليوم من السيطرة على بلدة صريف عنكوش (نحو 20 كيلومترا غربي الخوي)، وهي منطقة على الطريق بين الخوي والنهود، ثاني أكبر مدن ولاية غرب كردفان والمعقل الرئيسي لقوات الدعم السريع في الولاية".

وبث جنود تابعون للقوة المشتركة للحركات المتحالفة مع الجيش مقاطع مصورة لقواتهم وهي تدخل إلى صريف عنكوش.

ووفق الموقع، يمثل وصول الجيش والقوة المشتركة إلى هذه المنطقة توغلا لافتا في ولاية غرب كردفان التي ظلت قوات الدعم السريع تسيطر على محلياتها الشمالية "النهود والخوي" منذ مايو 2025.