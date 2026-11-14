وزير الخارجية يؤكد رفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل

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أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.



جاء ذلك خلال لقائه الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والأفريقية، يوم الجمعة في منتدى صير بني ياس المنعقد بالإمارات العربية المتحدة.

وتناول اللقاء الأوضاع الأمنية في منطقة القرن الأفريقي وسبل دعم التهدئة وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما تناول موضوعات الأمن المائي حيث أكد وزير الخارجية على محددات الأمن المائي المصري وضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي ورفض الإجراءات الأحادية في نهر النيل.



وتم تناول تطورات الأوضاع في السودان والجهود الرامية إلى إنهاء الصراع وتخفيف المعاناة الإنسانية للشعب السوداني الشقيق.