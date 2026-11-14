تُقام اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهتا البرتغال والدنمارك، والنرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية، إلى جانب مباراة الجزائر وتوجو في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2027.

ويقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم السبت 14 نوفمبر 2026، والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية

جورجيا × المجر – 7 مساءً – beIN Sports Mena 4

النرويج × ويلز – 7 مساءً – beIN Sports Mena 2

البرتغال × الدنمارك – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 2

أيرلندا الشمالية × أوكرانيا – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 6

النمسا × أيرلندا – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 4

رومانيا × بولندا – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 5

السويد × البوسنة والهرسك – 9:45 مساءً – beIN Sports Mena 3

مواعيد مباريات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027

أوغندا × بوتسوانا – 6 مساءً – beIN Sports XTRA 1

أنجولا × جنوب السودان – 9 مساءً – beIN Sports Mena 9

الجزائر × توجو – 9 مساءً – beIN Sports Mena 1

مواعيد المباريات الودية

اليابان × البرازيل – 12:15 ظهرًا

الصين × ماليزيا – 2 ظهرًا

تايلاند × سلطنة بروناي – 2:30 ظهرًا

فلسطين × إيران – 5 مساءً