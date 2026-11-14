القصة الكاملة لأزمة شلل حركة الطيران بالمطارات الأمريكية

توقفت رحلات الإقلاع من المطارات الأمريكية، مساء أمس الجمعة الموافق 13 نوفمبر 2026، بعدما أصاب عطل شبكة الاتصالات التي تربط مراكز مراقبة الحركة الجوية. وأصدرت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قرارًا بوقف المغادرات في مختلف أنحاء البلاد استمر أكثر من أربع ساعات.

لم تكن الأزمة مرتبطة بسوء الأحوال الجوية أو ازدحام حركة الطيران، المشكلة كانت داخل شبكة تبادل البيانات بين مراكز المراقبة، بعدما تعرضت لاضطراب أثر على انتظام الاتصالات، ودفع السلطات إلى تعليق إقلاع الطائرات حفاظًا على سلامة الحركة الجوية.

وعلى الرغم من السماح باستئناف الرحلات مساء الجمعة، لم تعد المطارات إلى العمل بصورة طبيعية بعد أن كانت شركات الطيران ألغت آلاف الرحلات، واختلت جداول الطائرات وأطقم التشغيل، وامتدت التداعيات إلى يوم السبت.

ونقلت قناة «الجزيرة» عن وكالة رويترز أن هذه ثالث مرة منذ هجمات 11 سبتمبر 2001 تفرض فيها الولايات المتحدة إيقافا وطنيا لإقلاع الرحلات الجوية.



• كيف بدأ العطل ومتى صدر قرار وقف الرحلات؟

بدأت المشكلة بعد الثالثة والنصف عصرا بقليل بتوقيت الساحل الشرقي الأمريكي، عندما تعرضت شبكة الاتصالات المستخدمة بين مراكز مراقبة الحركة الجوية لاضطراب أثر على تبادل البيانات.

وقالت إدارة الطيران الفيدرالية، إنها قررت وقف الإقلاع احترازيا بعد انقطاع مؤقت في الاتصالات طال عدة مراكز لمراقبة المسارات الجوية، وفقًا لما نقلته شبكة CNBC. وتتولى هذه المراكز تنظيم حركة الطائرات أثناء انتقالها بين المطارات ومناطق المجال الجوي المختلفة.

وأوضح وزير النقل شون دافي، أن اضطراب الاتصالات بدأ بعد الثالثة والنصف عصرا بقليل، وفقًا لما نقلته ياهو نيوز.

أما مكان بداية العطل، فقد أشارت شبكة CNN إلى أن إدارة الطيران الفيدرالية أبلغت شركات الطيران بأنه يعتقد أن المشكلة بدأت في مطار شيكاغو ميدواي، قبل أن تمتد آثارها إلى بقية البلاد.

وفي الساعات الأولى للأزمة، استبعد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولن وجود مؤشرات على عمل تخريبي، وفقًا لما نقلته CBS News.

وصدر قرار وقف الإقلاع عند الساعة 3:54 عصرًا بتوقيت الساحل الشرقي، الموافق 20:54 بتوقيت جرينتش، بحسب ما نقلته «الجزيرة» عن رويترز. وبعد أكثر من 4 ساعات، وتحديدًا عند 8:15 مساءً بالتوقيت نفسه، أعلن وزير النقل السماح باستئناف المغادرات.

• هل أُغلق المجال الجوي الأمريكي بالكامل؟

لم يتضمن القرار منع جميع الطائرات من استخدام المجال الجوي الأمريكي، بل اقتصر أساسًا على وقف الرحلات المغادرة من المطارات، وفقًا لما نقلته الجزيرة وABC News.

وواصلت الطائرات التي كانت في الجو وقت صدور القرار رحلاتها إلى وجهاتها، بينما خضعت الرحلات الدولية القادمة لترتيبات خاصة، مع استثناء بعض الرحلات من القيود.

وذكرت ABC News أن عددًا محدودًا من الرحلات استمر في الإقلاع، خصوصًا الرحلات العابرة للمحيطات، وبعض الرحلات في ألاسكا وهاواي.

• كم رحلة أُلغيت وكم رحلة تأخرت خلال الأزمة؟

لم تستقر أرقام الإلغاءات عند حصيلة واحدة، إذ كانت مواقع تتبع الرحلات تحدث بياناتها على مدار اليوم، كما اختلفت الأرقام بحسب نطاق الرصد وما إذا كانت تشمل الرحلات المغادرة والوافدة، أو الإلغاءات التي امتدت إلى السبت.

في الساعات الأولى، نقلت قناة «الجزيرة» عن موقع Flightradar24 أن عدد الرحلات الملغاة تجاوز 4700 رحلة يوم الجمعة.

وفي تحديث آخر، ذكرت ABC News نقلًا عن FlightAware أن الإلغاءات اقتربت من 5 آلاف رحلة، إلى جانب نحو 800 رحلة أُلغيت لليوم التالي.

ومع استمرار الأزمة، ارتفعت الأرقام. فبحلول نحو الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، تجاوز عدد الرحلات الملغاة 6600 رحلة، وفق بيانات FlightAware التي نقلتها ياهو نيوز. وفي تحديث لاحق، نقلت CNN عن الموقع نفسه أن العدد تخطى 7700 رحلة.

أما Flightradar24، فأشار في رصد لاحق إلى أن عدد الرحلات الملغاة من المطارات الأمريكية وإليها بلغ نحو 10 آلاف رحلة حتى الساعة 11:30 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم السبت.

وفي التأخيرات، نقلت الجزيرة عن Flightradar24 أن أكثر من 10 آلاف رحلة تأخرت يوم الجمعة. بينما ذكرت CNN، نقلًا عن FlightAware، أن العدد تجاوز 8 آلاف رحلة.

• لماذا لم تستطع شركات الطيران استعادة جداولها سريعًا؟

لم تنته الأزمة بالنسبة إلى شركات الطيران بمجرد رفع قرار وقف الإقلاع. فقد وجدت الشركات نفسها أمام آلاف الرحلات الملغاة، وطائرات خرجت عن مواعيد تشغيلها، وأطقم عمل لم تعد جداولها متوافقة مع الرحلات المقررة.

وكانت آثار ذلك واضحة في حركة السبت. فبحسب Flightradar24، كما نقلت الجزيرة، أُلغيت مسبقًا نحو 700 رحلة مقررة لذلك اليوم، بينما ذكرت ABC News أن العدد اقترب من 800 رحلة. وفي رصد لاحق نقلته CNN عن FlightAware، تجاوزت الإلغاءات يوم السبت ألفي رحلة.

وأعلنت شركة JetBlue توقعها استمرار الاضطرابات وإلغاء رحلات إضافية خلال السبت، وفقًا لـABC News.

وامتدت الإلغاءات إلى كبرى شركات الطيران الأمريكية. وبحسب بيانات Flightradar24 التي نقلتها التغطيات الصحفية، ألغت دلتا وأمريكان إيرلاينز أكثر من 2200 رحلة لكل منهما، بينما تجاوزت إلغاءات يونايتد 1800 رحلة، وسجلت ساوثويست نحو 1400 رحلة ملغاة. وتشمل هذه الأرقام الرحلات التي امتدت إلغاءاتها إلى يوم السبت.

واتخذت الشركات إجراءات إضافية للتعامل مع الموقف. فقد قررت يونايتد إلغاء معظم رحلاتها المتبقية ليلة الجمعة، مع استثناء بعض الرحلات الدولية، بحسب ABC News.

أما JetBlue فألغت الرحلات المتبقية، باستثناء بعض الرحلات المتجهة إلى أوروبا من مطاري جون إف كينيدي في نيويورك وبوسطن. وألغت إير كندا أيضًا الرحلات المتبقية بين كندا والولايات المتحدة.

• كم مسافرًا تأثر بتوقف الرحلات واضطراب حركة الطيران؟

لم تعلن السلطات الأمريكية رقمًا نهائيًا لعدد المسافرين الذين تعطلت رحلاتهم بصورة مباشرة، لكن بيانات شركات تحليل حركة الطيران كشفت عن حجم السفر الذي تأثر بالقرار.

وقدرت شركة Cirium المتخصصة في تحليل بيانات الطيران أن نحو 11 ألف رحلة، كان على متنها أكثر من 1.5 مليون مسافر، كانت مجدولة للإقلاع من المطارات الأمريكية بعد الساعة الرابعة عصرًا، وفقًا لما نقلته الجزيرة.

وقال وزير النقل شون دافي، إن عشرات الآلاف من المسافرين أصبحوا عالقين بسبب الأزمة، بحسب الجزيرة. وفي المقابل، أشارت CNBC إلى أن الاضطرابات أربكت خطط مئات الآلاف من المسافرين.

ونقلت ياهو نيوز عن تطبيق Flighty، استنادًا إلى تقرير لصحيفة نيويورك تايمز، أن أكثر من 30 ألف رحلة إقلاع ووصول كانت مجدولة خلال بقية يوم الجمعة.

أما الطائرات الموجودة بالفعل في الجو عند صدور القرار، فقال دافي إن عددها تجاوز 3500 طائرة، وفقًا لما نقلته ياهو نيوز. وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية لاحقًا أنها أحصت الرحلات التي كانت في الجو وقت القرار، بحسب MPR News.

وفي عمليات تحويل المسارات، أظهرت بيانات Cirium أن 827 رحلة على الأقل جرى تحويل مسارها بحلول الساعة 7:05 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، وفقًا لما نقلته الجزيرة. وعادت 670 طائرة من بينها إلى مطارات المغادرة، بينما هبطت 157 طائرة في مطارات أخرى.

• ما طبيعة العطل الذي أصاب شبكة الاتصالات الأمريكية؟

تركزت المشكلة في شبكة الاتصالات المستخدمة لتبادل البيانات بين مراكز مراقبة الحركة الجوية. وقال وزير النقل شون دافي، إن المحوّلات والموجّهات المستخدمة في المنظومة تعرضت لضغط كبير من البيانات، ما أدى إلى ظهور قراءات غير متسقة، وفقًا لما نقلته الجزيرة وCBS News.



وأشار دافي إلى أن المنظومة لا تزال تعتمد على خطوط اتصالات نحاسية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي، بحسب ياهو نيوز.

وأوضح، وفقًا للجزيرة، أن ما حدث لم يكن فقدانًا كاملًا للاتصالات أو لأنظمة الرادار، وإنما اضطرابًا في استقرار البيانات والاتصالات بين مراكز المراقبة.

ومن جانبه، قال خبير السلامة الجوية تود كيرتس للجزيرة إن الأعطال بدت متركزة في مراكز مراقبة المسارات الجوية.

أما رون بارتش، أستاذ قانون الطيران الدولي، فطرح تساؤلات بشأن عدم انتقال المنظومة بصورة فورية إلى أنظمة احتياطية قادرة على التعامل مع العطل.

• هل تسببت تحديثات أمنية في تعطل شبكة مراقبة الطيران؟

ظهرت تفسيرات أولية لما حدث، لكنها لم تصل إلى تحديد نهائي للسبب الجذري للعطل.

فقد قال وزير الأمن الداخلي ماركواين مولن، إن تصحيحات أمنية جديدة أُدخلت على المنظومة القديمة بدت وكأنها أرهقت أجهزة التوجيه، بحسب CBS News.

وفي تقرير آخر، ذكرت CBS Texas أن مصادر متعددة أبلغت الشبكة بأن تحديثًا لشبكة الاتصالات الخاصة التي تربط منظومة مراقبة الحركة الجوية أدى إلى إعادة تشغيلها.

أما احتمال وجود هجوم إلكتروني، فلم تعلن السلطات الأمريكية، حتى وقت إعداد التقرير، وجود دليل على هجوم من هذا النوع وراء الواقعة.

وقال مولن، إن التحقيقات لم تكشف عن هجوم سيبراني، وإن العطل لا يرتبط بالمشكلة العالمية التي أصابت خدمات مايكروسوفت، وفقًا لما نقلته الجزيرة وCBS News.

• هل كان لنظام SMART دور في وقف الرحلات؟

أثار العطل تساؤلات بشأن احتمال ارتباطه بنظام SMART، الذي بدأت إدارة الطيران الفيدرالية التوسع في استخدامه قبل أيام من الواقعة.

وبحسب ياهو نيوز نقلًا عن موقع FLYING، تعمل المنصة السحابية على تحليل جداول شركات الطيران والطقس وسعة المطارات وظروف المجال الجوي، لكنها لا تحل محل مراقبي الحركة الجوية.

وعندما سُئل مولن عن احتمال وجود علاقة بين النظام والعطل، قال إن السلطات تنظر في الأمر، وفقًا لموقع Futurism.



في المقابل، نفت شركة Air Space Intelligence، المطورة للنظام، وجود صلة بين منتجاتها وقرار وقف الإقلاع، وقالت إن الإيقاف لم يستند إلى نظامها، بحسب موقع Mediaite.

ونقلت Washington Times عن وزير النقل شون دافي قوله، إن النظام لم يكن سببًا في وقف الرحلات.

• كم بلغت الخسائر المالية الناتجة عن الأزمة؟

لم تعلن السلطات الأمريكية أو شركات الطيران، حصيلة مالية نهائية للخسائر الناتجة عن الأزمة.

لكن إلغاء آلاف الرحلات وتأخير عشرات الآلاف منها وتحويل مئات الطائرات عن مساراتها يترتب عليه تكاليف متعددة، تشمل إعادة الحجز، وإعادة توزيع الطائرات وأطقم العمل، وتوفير الإقامة لبعض المسافرين، فضلًا عن الوقود وساعات التشغيل الإضافية.

• لماذا تطلب الولايات المتحدة 50 مليار دولار لتحديث منظومة الطيران؟

أعادت الأزمة ملف تحديث أنظمة الاتصالات ومراقبة الحركة الجوية إلى واجهة النقاش في الولايات المتحدة، خصوصًا بعد تصريحات وزير النقل شون دافي بشأن تقادم أجزاء من البنية التقنية.

وقال دافي، إن استمرار الاعتماد على أنظمة قديمة يجعل تكرار أعطال مماثلة أمرًا واردًا، بحسب ABC News، ودعا إلى توفير 50 مليار دولار لتحديث منظومة مراقبة الحركة الجوية، وفقًا لما نقلته الجزيرة.

وفيما يتعلق بالتمويل، ذكرت الجزيرة نقلًا عن رويترز أن الكونجرس أقر في العام السابق 12.5 مليار دولار لبرنامج التحديث، بينما طلبت الإدارة والبيت الأبيض 30.1 مليار دولار إضافية يوم الجمعة.

وأكد دافي، أن العودة إلى العمل بالطاقة الكاملة ستحتاج إلى وقت، متوقعًا استقرار المنظومة قبل ذروة السفر خلال عطلة عيد الشكر، وفقًا للجزيرة.



• كيف تختلف أزمة نوفمبر 2026 عن أزمات الطيران السابقة في أمريكا؟

لم تكن أزمة نوفمبر 2026 أول واقعة تضطر فيها السلطات الأمريكية إلى وقف حركة الطيران على نطاق واسع.

ففي يناير 2023، أدى خلل في نظام إخطارات الطيارين (NOTAM) إلى وقف الرحلات لمدة قاربت 90 دقيقة، وأثر على أكثر من 10 آلاف رحلة، مع إلغاء أكثر من ألف رحلة، وفقًا لموقع Flightradar24.

أما الواقعة الأوسع، فتعود إلى هجمات 11 سبتمبر 2001، عندما أوقفت السلطات الأمريكية حركة الطيران في أنحاء البلاد، بحسب الجزيرة.