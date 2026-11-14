وزير النقل الأمريكي: تعرض أجهزة قديمة لضغط كبير من البيانات سبب تعطل أنظمة المراقبة

رفعت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، أمس، قرار تعليق الرحلات المغادرة في جميع أنحاء البلاد، بعد عطل تقني أصاب أنظمة الاتصالات بمراكز مراقبة الحركة الجوية، متسببا باضطرابات واسعة في المطارات وإرباك حركة السفر

وأوضح وزير النقل الأمريكي شون دافي، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، أن العطل نجم عن تعرض أجهزة قديمة في نظام مراقبة الحركة الجوية لضغط كبير من البيانات، ما أدى إلى إصدار معلومات غير متسقة، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضاف أن أجهزة التوجيه والمحولات تعرضت لحمل زائد، فيما كانت أنظمة الاتصالات والرادار تعمل بصورة متقطعة، الأمر الذي دفع السلطات إلى تعليق الرحلات لأسباب تتعلق بالسلامة.

وبحسب موقع "فلايت رادار 24"، أُلغيت نحو 4700 رحلة جوية وتأخرت 10 آلاف أخرى الجمعة، فيما سُجل إلغاء نحو 700 رحلة إضافية كانت مقررة اليوم السبت.

وحذر محللون في قطاع الطيران من أن شركات الطيران قد تحتاج إلى عدة أيام لاستعادة انتظام جداول رحلاتها، بعد توقف استمر لأكثر من أربع ساعات.

من جهته، نفي وزير الأمن الداخلي الأمريكي ماركواين مولين أن يكون العطل ناجما عن هجوم إلكتروني، مؤكدا أن سلامة المسافرين لم تتعرض لأي خطر جراء العطل.

وأوضح كذلك أن الحادث لا يرتبط بالعطل الذي أصاب أنظمة شركة مايكروسوفت.

ويعيد هذا الحادث تسليط الضوء على المشكلات التي تواجه نظام مراقبة الحركة الجوية الأمريكي، ولا سيما تقادم البنية التحتية والمعدات، والأعطال المتكررة في أنظمة الاتصالات، إلى جانب النقص في أعداد المراقبين الجويين.

ويعد هذا التوقف الأطول على مستوى البلاد منذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكانت إدارة الطيران الفيدرالية قد علقت الرحلات الداخلية المغادرة لنحو 90 دقيقة في يناير 2023، في حادثة مماثلة كشفت آنذاك عن هشاشة بعض أنظمة الملاحة الجوية.