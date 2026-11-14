قمة غير مسبوقة لزعماء الصين وروسيا والولايات المتحدة الخميس المقبل

يلتقي رؤساء الولايات المتحدة والصين وروسيا في مدينة شنجن الصينية،الخميس المقبل، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أوليفيا ويلز إن ترامب يعتزم طرح مسألة خفض الترسانات النووية خلال اللقاء. وأضافت أن الرئيس الأمريكي يعتبر انتشار الأسلحة النووية في العالم خطرا بالغا، ويريد مناقشة سبل الحد منها.

ومن المتوقع أن تتناول المحادثات أيضا الحرب مع إيران، إذ قال مسئول أمريكي طلب عدم الكشف عن هويته إن ترامب يعتزم إثارة هذا الملف خلال اجتماعه مع شي وبوتين

في المقابل، استبعد المسئول بحث الحرب في أوكرانيا، موضحا أن واشنطن تتبع مسارا تفاوضيا منفصلاً مع كييف وموسكو، وأن الصين ليست طرفا فيه.

ومن المقرر أن يعقد ترامب الخميس أيضا غداء عمل واجتماعاً ثنائياً مع الرئيس الصيني، سيكون الرابع بينهما منذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، فيما لا يُتوقع عقد لقاء ثنائي منفصل مع بوتين.

وفي ما يتعلق بالعلاقات الأمريكية الصينية، استبعد مسئولون في الإدارة الأمريكية أن تُطرح خلال المحادثات قضية استقالة الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا جنسن هوانج، على خلفية علاقته بامرأة يُشتبه بأنها جاسوسة صينية.

وأكدوا كذلك أن واشنطن لا تعتزم مناقشة ضوابط تصدير الرقائق الإلكترونية المتطورة، باعتبارها مسائل تتعلق بالأمن القومي الأمريكي.

وسيرافق إيلون ماسك، رئيس شركتي تسلا وسبايس إكس، ترامب في زيارته إلى الصين، لكنه لن يشارك في الاجتماع الثلاثي.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي واشنطن الاثنين متوجها إلى الفلبين، حيث سيشارك الثلاثاء في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قبل انتقاله إلى شنجن.