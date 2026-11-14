توصية أمريكية لشركات الذكاء الاصطناعي على الإبلاغ عن حوادث الأمن السيبراني

أوصى مسئولون في فريق عمل الذكاء الاصطناعي التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب AI task force، خلال اجتماع في البيت الأبيض، الخميس، الوكالات الحكومية بتخفيف سياساتها المتعلقة بالمسئولية القانونية عن حوادث الأمن السيبراني، بهدف تشجيع شركات الذكاء الاصطناعي على الإبلاغ عن الحوادث الأمنية الخطيرة.

ونقلت "بلومبرج " عن مسئول في الإدارة الأمريكية، طلب عدم كشف هويته لأن الاجتماع لم يكن مفتوحاً أمام الجمهور، أن المسئولين رأوا أن المعايير السابقة التي تستند إليها الوكالات لاتخاذ إجراءات تنظيمية رداً على الحوادث السيبرانية، ربما أصبحت متقادمة، وقد تثني الشركات عن تبادل معلومات مهمة، بحسب موقع الشرق الإخباري.

وأضاف المسئول أن الوكالات دُعيت إلى وضع قيود على المسئولية القانونية عن هذه الحوادث لمدة 12 شهراً مقبلة، مع احتمال تمديدها لفترة أطول.

وبحسب "بلومبرج"، يمثل التوجه نحو تقديم حوافز لشركات الذكاء الاصطناعي، بدلاً من التلويح بالعقوبات، تحولاً عن تصريحات علنية سابقة للإدارة أبدت استعداداً للاستناد إلى القوانين الحالية لمعاقبة الشركات التي تطور منتجات غير آمنة.

ففي الشهر الماضي فقط، حذر فريق العمل نفسه مطوري الذكاء الاصطناعي، من أنهم ملزمون بالإبلاغ عن الحوادث الأمنية ومعالجتها، وإلا فقد يواجهون عواقب لم تُحدد.

تدقيق بشأن "إنفيديا"

وجاء الاجتماع، الذي أورد موقع "سيمفور" تفاصيله في وقت سابق، وسط تداعيات استقالة الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا"، جنسن هوانج، على خلفية علاقات عاطفية أقامها، من بينها علاقة مع امرأة يُشتبه في تجسسها لصالح الصين.

وأثارت هذه القضية، إلى جانب العلاقة الوثيقة التي تربط هوانج بالرئيس ترمب وكبار مسؤولي إدارته، تدقيقاً مكثفاً، خصوصاً بشأن وزير التجارة هوارد لوتنيك، الذي حضر اجتماع البيت الأبيض.

وشكل ترامب فريق العمل، المعروف باسم "قوة الذكاء الفائق" SIF، في نهاية سبتمبر، بعدما تصاعد القلق العام بشأن "المخاطر الكارثية للذكاء الاصطناعي إلى مستوى لم يعد بإمكان الإدارة تجاهله"، عقب سلسلة من الاختراقات الأمنية التي تسببت فيها نماذج الذكاء الاصطناعي.

كما وقع ترمب اتفاقاً مع قادة أبرز الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من بينها "إنفيديا" و"أنثروبيك" وOpenAI و"ألفابت"، الشركة الأم لـ"جوجل"، و"ميتا بلاتفورمز".

وأيد الاتفاق، غير الملزم، الاستعانة بمدققين مستقلين وتطبيق تدابير وقائية في مجالات الأمن السيبراني والأمن البيولوجي والتهديدات الكيميائية، فضلاً عن التصدي للتصرفات غير المقصودة الصادرة عن نماذج الذكاء الاصطناعي. ووصف ترامب الاتفاق بأنه "ملزم أخلاقياً".

وبعد أيام من توقيعه، مهدت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية لاتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات الذكاء الاصطناعي على خلفية مخاوف تتعلق بسلامة المنتجات.

معايير مشتركة واختبارات أمنية

وقال المسئول لـ"بلومبرج"، إن جاي كلايتون، رئيس فريق العمل ومدير الاستخبارات الوطنية، أشار خلال اجتماع الخميس، إلى إمكانية انضمام مزيد من الشركات الخاصة إلى الاتفاق مستقبلاً، مضيفاً أنه يواصل العمل مع الشركات الموقعة عليه لوضع معايير مشتركة للقطاع.

وتحدث إميل مايكل، نائب وزير الدفاع ونائب رئيس فريق العمل، عن جهوده مع شركات الذكاء الاصطناعي لوضع بروتوكولات للإبلاغ عن الحوادث، وفق المسئول.

كما حضر الاجتماع رئيس لجنة التجارة الفيدرالية أندرو فيرجسون، الذي يشغل أيضاً عضوية فريق العمل، ومدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا مايكل كراتسيوس، والمدير الوطني للأمن السيبراني شون كيركروس.

وناقش لوتنيك وكيركروس وكراتسيوس أيضاً الاختبارات التي تُجرى على نماذج الذكاء الاصطناعي قبل طرحها، استناداً إلى أمر تنفيذي صدر في يونيو، ويعتمد على المشاركة الطوعية.