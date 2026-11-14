يمتلئ سوق المعلومات الطبية في كثير من الأحيان بالمعلومات المغلوطة، ومن بين هذه الأمور أنه قد يختلط الأمر لدى البعض بين الإنسولين والأدوية الحديثة المستخدمة لإنقاص الوزن في ظل انتشارها وتزايد الإقبال عليها، وخاصة أن كليهما يأتي في صورة حقن، كما أن بعض أدوية التخسيس يتم استخدامها أيضا في علاج مرض السكري، لكن هل يمكن للإنسولين أن يساعد على التخلص من الوزن الزائد؟ ولماذا يكتسب بعض مرضى السكري وزنا إضافيا بعد بدء العلاج به؟.

لماذا يزداد الوزن بعد استخدام الإنسولين؟

يوضح الدكتور محمود أنور التحيوي، استشاري الباطنة والكلى والغدد والسكر، في تصريحات خاصة لـ "الشروق" أن الاعتقاد أن حقن الإنسولين تساعد على إنقاص الوزن غير صحيح تماما، مؤكدا أنها علاج أساسي لتنظيم مستوى السكر في الدم ومساعدة الجسم على الاستفادة من الجلوكوز الذي يمثل أحد مصادر الطاقة الرئيسية للخلايا، وليست وسيلة للتخسيس.

ويضيف أن بدء العلاج بالإنسولين قد يرتبط بزيادة الوزن لدى بعض مرضى السكري، وهو عكس الاعتقاد الشائع، مفسرا أن الإنسولين يساعد الجسم على الاستفادة من الجلوكوز بدلا من فقدانه عن طريق البول، ويعزز تخزين الطاقة داخل الجسم، وبالتالي فإن زيادة الوزن التي قد تحدث لدى بعض المرضى ترتبط بتحسن استفادة الجسم من الجلوكوز بعد ضبط مستويات السكر، وليس لأن الإنسولين يحتوي على مواد تساعد على زيادة الوزن بصورة مباشرة، ومشددا على أن استخدامه يكون وفق احتياجات المريض الطبية لضبط السكر، وليس بغرض التحكم في الوزن.

أين تكمن الفروق الجوهرية بين الإنسولين وحقن التخسيس؟

وبحسب الاستشاري يعود الخلط الحاصل بين حقن الإنسولين وحقن التخسيس لسبب شكلي بحت؛ فكلاهما يتم إعطائه عن طريق الحقن، وكلاهما يستخدم في بعض الأحيان لمرضى السكري، إلا أن الفارق الجوهري يكمن في آلية العمل، فالإنسولين تتمثل وظيفته الأساسية في ضبط السكر ومساعدة الخلايا على امتصاص الجلوكوز، وقد يتسبب في زيادة الوزن كعرض جانبي مرتبط بكفاءة تخزين الطاقة، بينما تعمل حقن التخسيس مثل أدوية GLP-1)) بآلية مختلفة تماما، حيث تستهدف الشهية من خلال إبطاء إفراغ المعدة، وزيادة الإحساس بالشبع، وتحفيز البنكرياس، ما يؤدي بوضوح إلى إنقاص الوزن، إلى جانب مساهمة بعضها في تحسين السيطرة على سكر الدم.

ويشير إلى أن الإنسولين يعالج نقص هرمون أساسي واحتياج الجسم له، بينما تستهدف حقن التخسيس الشهية وتنظيم الوزن، على الرغم من وجود تداخلات طبية مشتركة في بعض العلاجات بين السكري والسمنة.

هل يمكن لغير المصابين بالسكري استخدام حقن التخسيس؟

ويؤكد التحيوي أن ذلك ممكن بالفعل، موضحا أن بعض الأدوية مثل مونجارو وأوزمبيك وويجوفي تستخدم في هذا المجال مع اختلاف المادة الفعالة والاعتمادات الطبية والاستخدامات المقررة لكل مستحضر، لكن لا يناسب استخدام هذه الأدوية جميع الأشخاص، ولا ينبغي اللجوء إليها لمجرد الرغبة في إنقاص بضعة كيلوجرامات، حيث يتطلب الأمر تقييما طبيا يشمل الوزن ومؤشر كتلة الجسم، وذلك بجانب مراجعة التاريخ المرضي والتأكد من عدم وجود موانع أو عوامل خطورة قد تجعل استخدامها غير مناسب.

واختتم التحيوي حديثه مشددا على أن هذه الحقن ليست عصا سحرية، ولا تمثل بديلا عن النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني، ويمكنها فقط أن تكون جزءا من خطة علاجية متكاملة للتعامل مع السمنة والتي يحدد الطبيب مدى الحاجة إليها ونوع الدواء والجرعة المناسبة وفقا لحالة كل شخص.