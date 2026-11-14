الشعباني يعتذر: خذلنا جماهير تونس أمام ليبيا

اعتذر معين الشعباني المدير الفني لمنتخب تونس لجماهير بلاده على الخسارة أمام ليبيا بهدفين دون رد، مساء الجمعة، في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2027.

قال الشعباني في تصريحات نقلتها صحيفة الصباح التونسية "لقد خذلنا شعبنا وجماهيرنا التي استقبلتنا بحفاوة كبيرة في صفاقس".

وأضاف "لم نكن نستحق الفوز، ولم نقدم أداء جيدا، وأرفض تبرير الخسارة بسبب قرارات التحكيم".

وشدد معين الشعباني على ضرورة تحلي لاعبيه بعقلية قوية، والتركيز على المباراة الثانية أمام ليبيا يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة.

وتأزم موقف "نسور قرطاج" بتذيل المجموعة الثامنة برصيد نقطتين فقط، وتتبقى له ثلاث مباريات خارج أرضه أمام ليبيا ثم أوغندا وبوتسوانا في مارس 2027.

وكان المنتخب التونسي بدأ مشواره بخوض ثلاث مباريات في تونس، حيث تعادل مع بوتسوانا وأوغندا في رادس ثم خسر أمام ليبيا في ملعب الطيب المهيري بمدينة صفاقس.

وقد يتأهل منتخبا واحدا من هذه المجموعة حال تواجد المنتخب الأوغندي في المركزين الأول والثاني، لأنه يشارك في تنظيم كأس أمم أفريقيا 2027 مع كينيا وتنزانيا.

ويعاني منتخب تونس من تخبط شديد خلال العام الجاري، حيث حقق نتائج كارثية في مونديال 2026، وتعاقب على تدريبه صبري لموشيه ثم هيرفي رينارد في ثلاث مباريات بكأس العالم التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.