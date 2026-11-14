النائبة أميرة فؤاد تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن أزمة علاج مرضى الإدمان المصابين بالإيدز

تقدّمت النائبة أميرة فؤاد رزق عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن أزمة علاج مرضى الإيدز من مرضى الإدمان.

وأوضحت فؤاد، خلال طلب الإحاطة، أن الأزمة الخطيرة التي تواجه فئة مرضى الإيدز من مرضى الإدمان، تعذر حصولهم على الخدمات العلاجية والدعم النفسي في المراكز الصحية الحكومية والخاصة على حد سواء.

وتابعت: "بالاستناد إلى بيانات وزارة الصحة والسكان، والتي تشير إلى تسجيل ما يزيد على ٣٠ ألف حالة إصابة بمرض الإيدز، فإن أكثر من نصف هذه الحالات تعاني من إدمان المواد المخدرة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً وواضحاً لضمان حصولهم على الرعاية الصحية المتكاملة التي يكفلها الدستور والقانون".

وطالبت النائبة من وزارة الصحة دراسة وتنفيذ إنشاء مركز أو مراكز متخصصة لتقديم الخدمات العلاجية الشاملة (الطبية والنفسية) لمرضى الإيدز من مرضى الإدمان، بجانب وضع بروتوكول علاجي موحد يضمن عدم التمييز ضد هذه الفئة في كل المنشآت الصحية.

كما طالبت بتوفير برامج دمج بين علاج الإدمان وبرامج مكافحة الإيدز تحت إشراف طبي متخصص، بالإضافة إلى إحالة هذا الطلب إلى لجنة الصحة لدراسته ومناقشته مع وزير الصحة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه القضية الإنسانية والطبية الملحة.