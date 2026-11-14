التحقيق في مصرع شاب دهسه قطار أمام مزلقان ماقوسة بالمنيا

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تباشر الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق بمركز المنيا التحقيق في مصرع شاب يبلغ نحو 17 عاما؛ إثر اصطدام قطار به أمام مزلقان ماقوسة بدائرة المركز.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا قد تلقت فجر اليوم السبت بلاغا يفيد بمصرع شاب صدمه قطار أمام مزلقان ماقوسة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

وبالفحص تبين أن الضحية يبلغ نحو 17 عاما، ولقي مصرعه إثر اصطدام القطار به أمام المزلقان، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من ظروف وقوعه.

وطلبت النيابة العامة من إدارة البحث الجنائي التحري حول الواقعة، وتحديد هوية الشاب، وعرض الجثمان على الطب الشرعي، وبيان سبب الوفاة الحقيقي.