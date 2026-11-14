هل تكون القمة الصينية الأمريكية الروسية المرتقبة بمثابة «يالطا 2»؟

علقت صحيفة "جارديان" البريطانية على القمة الصينية الأمريكية الروسية المرتقبة في مدينة شنجن الصينية على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك)، الخميس المقبل، قائلة إن روسيا والولايات المتحدة تقتربان من عقد قمة تسعيان فيها للحصول على مساعدة الصين للخروج من حروب اختارتا خوضها، في حين يأمل بوتين في التوصل إلى توافق حول نظام عالمي جديد.

ونوهت الصحيفة في تقرير منشور على موقعها الإلكتروني، اليوم السبت، بأن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعرب عن قلقه من أن يشهد العالم لحظة أشبه بـ"مؤتمر يالطا 2"، في إشارة إلى مؤتمر يالطا الذي عقد في فبراير 1945 بإصرار من زعيم الاتحاد السوفيتي جوزيف ستالين في منتجع قيصري متهالك على الساحل الجنوبي لشبه جزيرة القرم، وجمعت آنذاك الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت ورئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل.

وأوضحت الصحيفة أنه من المسلمات في العمل الدبلوماسي أنه إذا لم تكن حاضرا على طاولة المفاوضات، فإن الخطر يكمن في أن تصبح أنت -أو القيم التي تتبناها- جزءا من "قائمة الطعام"، أي عرضة للتقسيم والمساومة.

وتابعت: "لذلك فإن العديد من الأطراف المستبعدة من القمة في شنجن -وعلى رأسها أوكرانيا، إلى جانب دول أوروبا الشرقية ودول البلطيق وتايوان وحتى إيران- لديها ما يدعوها للقلق من احتمال أن يتخلى عنها داعموها، وذلك في إطار مقايضة جيوسياسية معقدة يتصورها بوتين، ويبدو أن ترامب يؤيدها.

ورأت "جارديان" أنه في هذا المشهد، يتقمص ترامب دور الضيف المتحمس، بينما يلعب شي دور المضيف الخجول، الذي يبدي دائما ترددا في تبني وضع القوة العظمى العالمية التقليدية.

وتابعت الصحيفة أنه لا أحد يعلم على وجه اليقين ما الذي قد يحدث إذا ما التقى الزعماء الثلاثة، أو حتى ما إذا كانت الصين ستسمح بأكثر من تبادل رسمي جامد للبيانات وفقا للبروتوكولات الدبلوماسية.

ونوهت "جارديان" بأن الصين تسعى بالفعل إلى استبعاد قضية نزع السلاح النووي من جدول الأعمال.

واعتبرت الصحيفة البريطانية أن القمة الثلاثية المرتقبة قد لا تعدو كونها "مسرحية جيوسياسية مقتضبة"، يمكن لبوتين استغلالها داخليا ليظهر أن روسيا -رغم أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي أكبر من اقتصادها بنحو 7 مرات- لا تزال قادرة على الجلوس إلى طاولة الكبار، على حد تعبيرها.