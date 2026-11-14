الهلال الأحمر المصري: مستمرون في تقديم الدعم الإنساني لغزة وتجاوز التحديات الميدانية بمعبر رفح

أكدت د. آمال إمام، المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري، أن الهلال الأحمر يلعب دورًا تاريخيًا ومحوريًا في دعم جهود الدولة المصرية المساندة لأهالي قطاع غزة، مشيرةً إلى بدء التنسيق المكثف مع كل الأجهزة المصرية المعنية، وفي مقدمتها وزارة الصحة والسكان ووزارة التضامن الاجتماعي، منذ اليوم الأول لنشوب الحرب على القطاع، لضمان تقديم المساعدات العاجلة والفعالة لأهالي غزة.

وفي إطار استمرارية الدعم المصري المتواصل، أوضحت د. آمال إمام، في تصريحات لقناة «إكسترا لايف» أن الدفعة الـ100 من المساعدات غادرت معبر رفح متجهةً إلى الأشقاء في قطاع غزة، موضحة أن الجمعية أقامت مركزًا كاملًا للخدمات الإنسانية على المعبر، لتعزيز كفاءة الاستجابة الإنسانية.

وقالت إن المركز يتضمن توفير المساعدات والمواد الإغاثية العاجلة، ومطبخًا متنقلًا لتقديم الوجبات الساخنة والمشروبات، مع إيلاء عناية خاصة للفئات الأكثر احتياجًا ككبار السن والأطفال، إضافة إلى مساحة مخصصة لتقديم الدعم النفسي للمغادرين من مصر عائدين إلى القطاع، وخاصة للأطفال، والنساء، والشيوخ.

وعن أصعب التحديات التي تواجه فرق العمل الميدانية، أشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر المصري إلى أن التحدي الأبرز يكمن في التعامل مع أعداد كبيرة من المصابين والقادمين من قطاع غزة وهم يعانون من مشاعر بالغة من الخوف والقلق جهلًا بمصير عائلاتهم التي تركوها خلفهم.

وللتخفيف من وطأة هذه المعاناة، ذكرت أنه يتم الاعتماد على برنامج «الروابط العائلية» لتقديم الدعم الإنساني والنفسي وإعادة التواصل وتخفيف العبء عن كاهل المتضررين.

وأكدت أن مصر مستمرة في أداء دورها الملحمي والتاريخي، وهو أمر متوقع وطبيعي من الدولة المصرية الملتزمة بتسخير كل إمكانياتها لدعم القطاع، لافتةً إلى استمرار العمل والتنسيق المشترك مع منظمات المجتمع المدني المصرية والمنظمات الدولية لتعزيز سبل الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق، وتجاوز التحديات الميدانية بمعبر رفح.