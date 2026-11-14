أعلن عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني، التوصل إلى اتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يمنح متاجر التجزئة الصغيرة في الولايات المتحدة مهلة إضافية لمدة 90 يوماً للالتزام بالقواعد الجديدة لبرنامج المساعدات الغذائية، المعروف باسم "قسائم الطعام"، بما يتيح لها مواصلة قبول هذه المساعدات، ويجنب آلاف المتاجر خطر فقدان أهليتها، ويحافظ على قدرة الأسر منخفضة الدخل على الحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية.

وبحسب ما نقلته وكالة بولمبرج الأمريكية عن مكتب عمدة نيويورك، فإن الاتفاق ينص على تأجيل بدء تطبيق معايير المخزون الغذائي الجديدة لمدة ثلاثة أشهر، بما يشمل نحو 10 آلاف متجر بقالة صغير، تُعرف باسم «بوديجا»، في مدينة نيويورك، إلى جانب متاجر التجزئة الصغيرة في أنحاء البلاد.

وذكر المكتب، أن الاتفاق جاء عقب مفاوضات أجراها ممداني مع إدارة ترامب، بعد تلقي إدارته شكاوى من أصحاب المتاجر بشأن ضيق الوقت المتاح للامتثال للمتطلبات الجديدة، وما قد يترتب على عدم الالتزام بها من فقدان أهلية المشاركة في برنامج المساعدات الغذائية.

وقال ممداني إن مئات من أصحاب متاجر البقالة لجأوا إلى إدارته طلباً للمساعدة، مؤكداً أن هذه المتاجر تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي ومصدراً مهماً للحصول على الغذاء بأسعار مناسبة لأكثر من مليون شخص في نيويورك، ونحو 36 مليون أمريكي يعتمدون على برنامج المساعدات الغذائية.

وأضاف عمدة نيويورك أنه أعرب عن تقديره لموافقة ترامب على تأجيل بدء تطبيق القواعد، مشدداً على مواصلة العمل لحماية الشركات الصغيرة والأسر التي تعتمد على هذه المتاجر لتلبية احتياجاتها الغذائية.

وتُلزم القواعد الفيدرالية الجديدة، التي وضعتها وزارة الزراعة الأميركية، المتاجر المشاركة في برنامج المساعدة الغذائية التكميلية بتوفير سبعة أصناف على الأقل من المنتجات الغذائية في كل واحدة من أربع مجموعات رئيسية، تشمل منتجات الألبان والحبوب والبروتينات والفواكه والخضراوات، مقارنة بثلاثة أصناف في كل مجموعة وفقاً للمعايير السابقة.

كما تشترط القواعد توفير المنتجات القابلة للتلف في ثلاث مجموعات غذائية على الأقل، والاحتفاظ بثلاث وحدات على الأقل من كل صنف مؤهل، بما يرفع الحد الأدنى للمخزون المطلوب إلى 84 وحدة غذائية موزعة على 28 صنفاً.

وكان من المقرر بدء تطبيق المتطلبات الجديدة في الرابع من نوفمبر الجاري، إلا أن أصحاب المتاجر حذروا من صعوبة تنفيذها خلال المهلة المحددة، في ظل محدودية مساحات التخزين وأماكن العرض وقدرات التبريد، فضلاً عن الحاجة إلى البحث عن موردين جدد وتوفير أصناف غذائية إضافية.

ونقلت تقارير إعلامية أمريكية عن منظمات تمثل أصحاب متاجر البقالة أن مشتريات برنامج قسائم الطعام تمثل ما بين 15 و20% من مبيعات المتجر الواحد في المتوسط، وقد تصل النسبة إلى 30% في بعض المتاجر بمنطقة برونكس، ما يجعل فقدان حق قبول هذه المساعدات تهديداً مباشراً لاستمرار عدد من المشروعات الصغيرة.

وحذر ممداني في وقت سابق من أن تطبيق المعايير دون منح أصحاب المتاجر وقتاً كافياً للاستعداد قد يؤدي إلى فقدان عدد كبير منها أهليته للمشاركة في البرنامج، الأمر الذي قد يحد من قدرة الأسر منخفضة الدخل على الوصول إلى المواد الغذائية، خصوصاً في الأحياء التي تعتمد بصورة كبيرة على متاجر البقالة الصغيرة.

بينما تقول وزارة الزراعة الأمريكية إن تحديث معايير المخزون يستهدف تعزيز وصول المستفيدين من البرنامج إلى الأطعمة الأساسية والأكثر تنوعاً، وتحسين الخيارات الغذائية المتاحة أمام الأسر التي تعتمد على المساعدات الحكومية.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستعمل إدارة ممداني بالتنسيق مع وزارة الزراعة الأمريكية والجهات المختصة في المدينة على التواصل مع أصحاب المتاجر، وتقديم الإرشادات اللازمة لمساعدتهم على تحديد المنتجات المطلوبة، والوصول إلى الموردين، واستيفاء الشروط الجديدة قبل انتهاء المهلة الإضافية.

ويأتي الاتفاق في ظل استمرار الخلافات بشأن تداعيات التغييرات الفيدرالية على المستفيدين من برامج الدعم الغذائي والمتاجر الصغيرة، فيما يمثل التفاهم بين ممداني وترامب خطوة جديدة في التعاون بين الجانبين رغم اختلاف توجهاتهما السياسية.



